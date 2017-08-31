Американские морпехи прибыли в Грузию

В Грузии 3-го сентября начнутся многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017»), предусматривающие командно-штабные и полевые маневры. В этих учениях в нынешнем году помимо грузинских и американских военных принимают участие также и представители других стран – Болгарии, Румынии, Латвии, Украины и Армении.

Как сообщил в пресc-релизе Пентагон, 500 американских военнослужащих уже прибыли в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2017.

«Ежегодные многосторонние учения проходят уже в седьмой раз. Они призваны повысить возможности совместных операций между США, Грузией и региональными партнерами, а также укрепить взаимное понимание тактики, методов и процедур» – сообщает оборонное ведомство Соединенных Штатов.

Agile Spirit 2017 проводятся при содействии морских пехотинцев США. Сценарием учений является проведение оборонительно-наступательных операций и поддержанию стабильности.

Как сообщает министерство обороны Грузии, целью учений является повышение готовности реагировать на кризисы в рамках совместных операций в составе сил быстрого реагирования НАТО, а также улучшение взаимодействия грузинских военных с военнослужащими из США и стран-партнеров.

Учения завершатся 11-го сентября показательными маневрами на полигоне Орфоло в Ахалцихе, в регионе Самцхе-Джавахети.

Примечательно, что, начиная с 2011 года, учения Agile Spirit проводились в Грузии ежегодно, только тогда – в рамках военного сотрудничества США с Грузией. Эти учения также имели целью повышение совместимости ВС Грузии со стандартами НАТО, и подготовку грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях. С 2015 года Agile Spirit превратились в многонациональные военные учения, а США и Грузия начали новые ежегодные совместные учения Noble Partner, которые регулярно проходят на полигоне Вазиани.

«Общие цели»

Директор института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе напомнил в интервью с «Голосом Америки», что ряд договоренностей, существующих у Грузии с НАТО, а также с США, подразумевают проведение совместных учений на территории Грузии. Соответственно, учения Agile Spirit, а также Noble Partner, отмечает политолог, приняли регулярный характер и являются уже «плановыми маневрами».

Помимо того, что в результате этих учений, как говорит эксперт, повышается уровень подготовки грузинских военных, одновременно, согласно мнению Мацаберидзе, регулярная активность сил НАТО на территории Грузии, является демонстрацией того, что эта страна входит в сферу интереса Альянса, несмотря на то, что пока еще перспектива объединения Грузии в НАТО «не очень четкая».

Политолог также считает важным то, что грузинские военные вносят свой вклад в обеспечение международной безопасности. Тем самым, говорит Мацаберидзе, Грузия подтверждает статус страны, которая является стратегическим и надежным партнером Альянса и одновременно, по его словам, наличие общих целей, включая гуманитарные, сближает Грузию с «передовыми демократическими странами». В свою очередь, это создает контекст и предпосылки для начала обсуждения перспектив Грузии касательно непосредственного членства в Альянсе.

Примечательно, что Грузия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО в сентябре 2015 года. Из стран, не входящих в НАТО, помимо Грузии в силах быстрого реагирования участвуют Финляндия, Швеция и Украина. Целью этих сил, созданных в 2003 году, является участие в миротворческих операциях, оказание помощи во время бедствий, противодействие кризисам до их эскалации.

«Сдерживающий фактор»

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает, что интенсивное сотрудничество Грузии с НАТО, играет «однозначно позитивную роль» для развития Грузии. В частности, помимо того, что в результате совместных военных учений совершенствуются стандарты подготовки грузинских вооруженных сил, НАТО ставит Тбилиси и политические требования об усилении демократических институтов. По словам Читадзе, исходя из того, что грузинские власти считаются со мнением Альянса, в конечном счете, все это позитивно отражается на демократическом развитии Грузии.

Что касается учений Agile Spirit 2017, политолог убежден, что активность НАТО в Грузии положительно отразится на национальной безопасности страны, так как эти учения несут в себе послание «третьим странам» – сотрудничество с Грузией важно для НАТО, даже если пока неизвестно, когда Альянс согласится принять её в свои ряды. Эксперт считает, что учения НАТО не могут гарантировать безопасность Грузии, но одновременно, как он полагает, они все же являются «сдерживающим фактором» и потенциально уменьшают шансы возобновления новой российской военной агрессии.