Майк Пенс прибыл в Черногорию, недавно ставшую 29-м членом НАТО

Вице-президент США Майк Пенс, совершающий турне по странам Восточной Европы, прибыл в столицу Черногории Подгорицу.

Вице-президента и его супругу приветствовали премьер-министр Черногории Маркович с супругой и посол США в этой стране Маргарет Энн Юхара.

Для встречи гостей из США было выстроено подразделение национальной гвардии; в ходе церемонии были исполнены гимны США и Черногории.

На вторник запланирован обед Пенса с президентом и премьер-министром Черногории.

Напомним, что недавно Черногория стала 29-м членом НАТО и была удостоена высокой оценки США за присоединение к западному военном-политическому альянсу, несмотря на препятствия со стороны России, которые включали неудачную попытку свергнуть прозападное правительство в октябре 2016 года.