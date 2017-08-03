Майк Пенс: «приоритет этой администрации – выполнение данного нами обещания отменить и заменить Обамакер»

Вице-президент США Майк Пенс, возвращаясь домой из европейского турне, в ходе остановки в аэропорту города Шэннон в Ирландии, ответил на вопрос репортеров о том, на каком этапе сейчас находится реформа здравоохранения.

Вице-президент сказал следующее: «Президент Трамп пообещал американскому народу, что мы отменим и заменим Обамакер, что мы поможем работающим семьям и малым бизнесам сбросить это бремя в виде провальной, терпящей крах политики. И я знаю, что президент Трамп намерен сдержать это обещание».

«С прошлого четверга, – продолжал Майк Пенс, – мы начали обсуждение с сенаторами и губернаторами со всей страны, и, насколько я знаю, после того, как Сенату не хватило всего одного голоса для того, чтобы продвинуть процесс отмены и замены Обамакер, президент твердо уверен в том, что приоритетом для Сената США, для этой администрации должно быть выполнение данного нами обещания: отменить и заменить Обамакер, и предоставить американскому народу такое здравоохранение, которого он заслуживает и которое было бы основано на принципе свободного рынка и свободного выбора и контролировалось властями штатов. За это мы и будем продолжать бороться» – резюмировал вице-президент Майк Пенс.