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Лечить боль силой мысли

Лечить боль силой мысли
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С возрастом многих начинают преследовать самые разные недомогания, но медики утверждают, что нередко хронические боли в спине и мигрень имеют эмоциональные причины

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