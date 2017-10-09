Microsoft хочет знать о купленной российскими агентами рекламе

Microsoft Corp заявила, что внимательно изучает вопрос о возможной покупке российскими агентами рекламных объявлений в США во время выборов на своей поисковой системе Bing и на других, принадлежащих ей продуктах и платформах. Информация об этом появилась после того, как конкурент Microsoft компания Google заявила, что обнаружила подобные объявления на своих продуктах.

Пресс-секретарь Microsoft заявила, что у компании пока нет никакой другой информации.

Напомним, что компания Google обнаружила, что российские агенты израсходовали десятки тысяч долларов на рекламу в YouTube, Gmail, поисковике Google и других сервисах, сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Судя по всему, рекламу публиковала не та компания, которая приобретала рекламу в Facebook, и это, возможно, свидетельствует о более широких масштабах российской кампании по распространению ложной информации, отмечает газета.

Google занимает первое место в мире по размещению рекламы в Интернете, а YouTube является крупнейшим видео-ресурсом.

Компания Google, являющаяся частью корпорации Alphabet, пока не прокомментировала материал The Washington Post.

Ранее Google преуменьшал вероятность размещения российских реклам на своих платформах, однако, по данным The Washington Post, начала расследование по этому вопросу. Социальные сети Twitter и Facebook заявили, что Россия покупала рекламу и имела аккаунты на их платформах.

По словам источника, знакомого с расследованием Google, но не работающего в компании, она обнаружила рекламные материалы, предположительно связанные с Россией, на сумму менее 100 000 долларов.

Между тем Facebook обнаружила рекламные посты на сумму 100 000 долларов, оплаченные всего одной компанией, ООО «Интернет-исследования» (Internet Research Agency), сообщает источник.