Рисунки Микеланджело демонстрируются в Нью-Йорке

«Такой выставки в музее Метрополитен еще не было». Эту фразу повторяли на все лады кураторы и администраторы этого крупнейшего музея Америки. Повторяли, понятно, не для красного словца.

Ведь открывшаяся в Мет выставка «Микеланджело: божественный рисовальщик и проектировщик» (Michelangelo: Divine Draftsman and Designer) впервые собрала в одних стенах 133 рисунка гения эпохи Возрождения, а также три его мраморные скульптуры, несколько ранних живописных работ и архитектурную модель часовни. Представлены также работы его учителей, в том числе Доменико Гирландайо, и учеников, художников его круга, испытавших сильное влияние Микеланджело.

Директор музея Мет Дэниел Вайс (Daniel H. Weiss) в своем выступлении на пресс-превью сообщил, что кураторам удалось договориться с более чем 50 музеями и частными собраниями в США и странах Европы о показе в Нью-Йорке творений Микеланджело.

«Некоторые из них (работ) никогда ранее не выставлялись в Америке и вообще крайне редко покидают стены своего постоянного пребывания в силу уникальности и огромной ценности», – подчеркнул Вайс.

Главный куратор выставки Кармен Бэмбах (Carmen C. Bambach) и ее коллеги посвятили восемь лет подготовке этой беспрецедентной по масштабу экспозиции рисунков титана Возрождения.

​Под аплодисменты собравшихся она перечислила музеи и города, которые предоставили произведения для выставки, включая музей Ашмола в Оксфорде, Королевскую академию художеств и Британский музей в Лондоне, коллекцию королевы Елизаветы II в Виндзоре, галерею Уффици, Каза Буонарроти и музей Барджелло во Флоренции, Национальный музей в Неаполе, Лувр в Париже, музей Альбертина в Вене и многие другие музеи и частные собрания.

«Я горжусь тем, что мы дали возможность посетителям увидеть творческий процесс художника в динамике и максимальном приближении к таинству творчества, – заявила на встрече с журналистами Кармен Бэмбах. – Современники не зря называли Микеланджело Il divino ("божественный"). Его мастерство, явленное в рисунках, скульптуре, живописи, архитектурных проектах, поразительно наглядно, когда ты видишь все эти удивительные вещи, собранные в одном месте».

Это «одно место» – галерея Тиш на втором этаже главного здания Мет на Пятой авеню Манхэттена. Здесь, в нескольких смежных залах развешены рисунки и картины мастера, а также работы некоторых его современников.

Впервые более ста рисунков мастера выставлены в одном месте, в том числе полная серия рисунков, созданных им для его молодого друга Томмазо деи Кавальери, и картон большого формата с эскизом фрески для Ватиканского дворца.

«Пятьсот лет разницы во времени волшебным образом исчезают, когда смотришь на рисунки Микеланджело, – сказала Кармен Бэмбах. – Рисунок всегда был основой основ для него, он всегда начинал с него, будь-то работа над живописным полотном, скульптура или архитектурная постройка. Он блестящий рисовальщик, и у зрителя возникает ощущение, что он заглядывает через плечо мастера. Его рисунки скульптурны, он страстно ищет законченность формы, и когда находит точную линию, то нажимает на карандаш, уголь или мел так сильно, как будто уже работает скульптурным резцом».

Известно, что Микеланджело уничтожал свои рисунки. Как считает Бэмбах, главным образом, в силу закрытости характера мастера, который не хотел открывать свою лабораторию для сторонних глаз и считал, что люди должны видеть только законченное произведение. Известно, что он ревновал к коллегам по профессии, не желая открывать им свои секреты.

В одном из залов на потолке размещена уменьшенная копия фресок Микеланджело со свода Сикстинской капеллы в Ватикане. Там он в 1508—1512 годах по заказу папы Юлия II расписал свод с люнетами и распалубками, а гораздо позднее выполнил фреску «Страшный суд». К одной из стен этого зала прилегают специально сконструированные для выставки огромные деревянные леса. По замыслу кураторов, леса олицетворяют подвижнический, физически тяжкий труд художника-монументалиста.

Художник, скульптор и поэт Микеланджело Буонарроти родился в 1475 году в городке Капрезе, к юго-востоку от Флоренции, и умер в 88 лет в 1564 году в Риме, завоевав всеобщее признание и немалый достаток. Хотя последние тридцать лет жизни он прожил в Риме, его родиной и любимым городом оставалась Флоренция. Его долгожительство было редким для той эпохи, как и то, что при его жизни и сразу после смерти были выпущены пять его подробных биографий.

Несомненно, внимание посетителей привлечет ранняя картина «Мучения святого Антония» (копия гравюры Мартина Шонгауэра), написанная им во время ученичества в мастерской Доменико Гирландайо. К 1490 году относится первая его известная скульптура «Юный лучник».

В других разделах выставки представлены портреты и рисунки, созданные им для подарков близким друзьям, портреты, штудии человеческого тела, наброски сюжетных картин, в том числе на религиозные темы, эскизы скульптур и архитектурных проектов.

«В тревожное время хаоса, лицемерия и насилия творчество Микеланджело вселяет надежду на лучшее, насыщает наше жизненное пространство тончайшей духовностью, – сказала Кармен Бэмбах. – И, конечно, в век сплошной дигитальности, когда технологии все больше имитируют искусство, рисунки итальянского гения свидетельствуют о незаменимости человеческой руки».

Выставка рисунков Микеланджело в музее Мет закроется 12 февраля 2018 года. Никаких других маршрутов для нее не предусмотрено. Эксперты опасаются за сохранность рисунков, которые могут быть показаны лишь ограниченное время, причем только при сильно приглушенном свете.