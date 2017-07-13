Малайзия надеется, что подозреваемые в крушении рейса МН17 будут известны до конца года

Малайзия надеется, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

Об этом заявил в четверг министр транспорта Лиоу Тионг Лай.

Самолет «Боинг-777» был сбит над районом восточной Украины, который контролировался пророссийскими сепаратистами, сражающимися с украинскими правительственными войсками, ракетой «Бук» российского производства. Такой вывод содержался в докладе Совета безопасности Нидерландов, опубликованном в октябре 2015 года.

«Надеемся, что к концу года или в начале следующего года мы сможем принять решение о том, кого мы действительно можем привлечь к судебной ответственности», – заявил министр журналистам на мемориальной службе в административной столице Малайзии Путраджае.

На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в катастрофе.

Возглавляемая Нидерландами группа следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в сентябре пришла к выводу, что ракета была выпущена с территории на востоке Украины, подконтрольной пророссийским сепаратистам.