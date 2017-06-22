Москва отказалась от дипломатической встречи: мнения экспертов

МОСКВА — Российский МИД, отменивший накануне намеченную на 23 июня встречу заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, в течение дня в четверг по-разному комментировал причины этого шага.

Сначала официальный представитель МИД России Мария Захарова отрицала, что отмена связана с расширением действующих санкций США против России, которое состоялось 20 июня. «Я не могу сказать, что отмена консультаций, не проведение консультаций, стало ответной мерой на введение санкций. Это вещи совершенно другой категории» - сказала Захарова во время ежедневного брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Однако позже российский МИД опубликовал свое изложение телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В этом документе санкции были названы прямой причиной решения Москвы: «При рассмотрении перспектив двустороннего диалога С.В.Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период. В этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях».

Накануне представитель госдепартамента США Хизер Нойерт выразила сожаление в связи с отменой встречи Шэннона и Рябкова: «Мы сожалеем о том, что Россия решила отвернуться от возможности обсудить двусторонние препятствия, которые мешают американо-российским отношениям. Во время апрельского визита Государственного секретаря в Москву он и Министр иностранных дел Лавров договорились создать рабочую группу на уровне высокопоставленных должностных лиц для обсуждения двусторонних вопросов, вызывающих обеспокоенность».

Вместе с тем, Хизер Нойерт напомнила, что меры, принятые США в отношении России, имеют серьезные основания: «Давайте помнить о том, что эти санкции не появились из ниоткуда. Наши целенаправленные санкции были введены в ответ на продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности своего соседа, Украины. Если россияне стремятся положить конец этим санкциям, они очень хорошо знают позицию США: наши санкции в отношении России, связанные с продолжающейся агрессией России против Украины, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши санкции, связанные с Крымом, не будут сняты до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию полуострова».

Весь этот обмен заявлениями между Вашингтоном и Москвой происходит накануне запланированного на начало июля саммита «Большой двадцатки » в Гамбурге, где может состояться первая встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Стоило ли России именно сейчас отказываться от возможности обсудить накопившиеся проблемы, насколько оправдан этот шаг?

Лилия Шевцова: у Тиллерсона есть «конфетка» для Москвы

Публицист Лилия Шевцова в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметила, в последние полгода Москва не проявляла очевидной агрессивности в отношении Вашингтона: «Совсем наоборот: в течение последних 8 месяцев, когда стало ясно, что в Белый Дом приходит Трамп, Кремль проявлял необыкновенную мягкость и терпеливость, если речь шла о Вашингтоне. Москва неоднократно заявляла, что готова к нормализации отношений с США и ждет реакции новой администрации. Речь идет о стремлении Москвы восстановить важнейший инструмент выживания своей системы власти - через использование ресурсов Запада. А восстановить этот инструмент невозможно без возвращения к диалогу с Вашингтоном».

По мнению Лилии Шевцовой, Кремль пытался соблюдать некий баланс, чтобы не помешать возможному разговору Путина с Трампом: «В Кремле, конечно, понимали, что любой шаг отныне может стать ловушкой: будешь жестким по отношению к Америке - лишь ухудшишь отношения, будешь мягким и дружески настроенным - поможешь делегитимировать Трампа. Но, видимо, после введения американским Минюстом новых санкций в отношении 38 российских юридических и физических лиц, больше стоять с протянутой рукой дружбы для Кремля стало унизительно. Тем более, что в ответ на кремлевские ожидания Белый Дом не смог ответить Москве даже самой малостью - отдать экспроприированную еще в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность вблизи Вашингтона».

Тем не менее, разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся, и политолог считает, что у госсекретаря США есть чем заинтересовать своего собеседника: «Да, Тиллерсон в качестве одного из условий намерен выдвинуть Москве требование не совершать действий, которые бы были направлены против американских интересов - не поставлять оружия талибам, например. Но госсекретарь также готовит для Москвы и «конфетку» - возврат к диалогу по вопросам «совместных интересов». Это то, в чем заинтересована Москва».

С точки зрения Лилии Шевцовой, отмена встречи Рябков – Шэннон порождает много вопросов, на которые нет ответов: «Трамп сегодня не может проводить самостоятельную политику в отношении России без угрозы попасть под импичмент - если будет «нормализовывать» двусторонние связи. Возможно, это кремлевская «красная черта» в отношении Конгресса, который вырывает у Трампа право делать внешнюю политику».

Алексей Арбатов: В Москве должны были как-то реагировать на санкции

Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений в Москве Алексей Арбатов полагает, что отмена встречи Шэннона и Рябкова российской стороной была вполне ожидаемым шагом: «Новые санкции, которые принимаются накануне предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге и долгожданной личной встречи Путина и Трампа - как можно такие вещи делать! Вот Сенат принял другой закон, о новых санкциях, и Палата Представителей его затормозила. Но Министерство финансов США уже бежит впереди паровоза и принимает свои санкции. Россия же должна как-то реагировать, она же не считает себя в чем-то виноватой».

Эксперт говорит, что в Кремле не понимают причину претензий Запада: «Фильм с Оливером Стоуном этому самое яркое доказательство, как и прямая линия президента Путина. Он явно ни в чем не считает себя виноватым».

По мнению российского политолога, в данной ситуации президент Дональд Трамп находится в поисках своего курса в отношении Москвы: «Трамп считает во всем виноватым Обаму и хочет проводить принципиально другую линию, но какую - он пока еще сам не понимает. Во всяком случае, это не линия, направленная на уступки России, на большее понимание ее интересов. Все, что он говорил во время избирательной кампании, уже забыто, он теперь имеет дело с мощным давлением внутри США. А принятие санкций, прежде всего, Министерством финансов США, которое подчинено президенту, это, конечно, плевок в ту руку, которую Путин готов Трампу протянуть».

Кеннет Яловиц: Решение Москвы отменить разговор дипломатов было недальновидным

Бывший посол США в Беларуси и Грузии, ныне эксперт Института Кеннана Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz) отмечает, что отмена встречи Томаса Шэннона и Сергея Рябкова — это «показатель отсутствия существенного и прямого диалога, и то, что они (российская сторона — ред.) отменили встречу — это очень недальновидно, потому что во времена, когда вы испытываете трудности с пониманием друг друга, нужно хотеть продолжения разговора, а не разрывать коммуникации».

«Такие дипломатические сигналы важны, но для меня именно этот шаг не означает полного прекращения дискуссий. Я уверен, что будут другие возможности и другие мероприятия, во время возможны важные разговоры. В частности, это может быть встреча двух президентов на саммите «Большой двадцатки»: насколько я знаю, пока к этому нет никаких реальных препятствий. Так что отмена Москвой встречи — это некий шаг, чтобы «посчитаться» за санкции, хотя он и отражает очень плохое состояние нашего диалога с Россией» - говорит ветеран американской дипломатии.

«Кстати, тот закон, который сейчас отложен в Конгрессе, нельзя полностью разводить с этим расширением санкций Минфином США, — предполагает Кеннет Яловиц. - Санкционные настроения сейчас в Конгрессе очень сильны, и если закон о новых санкциях будет принят, президент Трамп становится связанным по рукам в своем возможном решении смягчить санкции против России в будущем».

По мнению экс-посла, сейчас в России стараются показать, что так же спокойно относятся к санкциям США, как это было и в 2014 году: «Я вспоминаю, как был в Москве вскоре после того, как первые санкции США из-за Украины были введены, и тогда там было явное настроение, что это нечто преходящее, и оно не окажет сильного влияния. «Мы сильны, могущественны, нас это не подорвет» - такой была пропагандистская кампания, отзвук которой мы сейчас слышим и в словах Лаврова, который говорит Тиллерсону об «иллюзорности».

«Но на самом деле игра, в которую сейчас играет российская сторона — это отмена санкций как часть «большой сделки», на которую они очень надеялись после прихода Трампа в Белый дом, и вероятность которой уменьшается просто ежедневно. Поэтому отмена встречи дипломатов, которая могла бы помочь выяснить главные проблемные точки и пути их решения, была недальновидным решением», - заключает эксперт Института Кеннана Кеннет Яловиц.