Новое мощное землетрясение в Мексике

В субботу мощное землетрясение вновь потрясло Мексику, которая пытается прийти в себя после двух недавних землетрясений, в результате которых погибли в общей сложности около 400 человек.



Геологическая служба США сообщает, что новое землетрясение имело мощность 6,1. Его эпицентр находился в южном штате Оахака, примерно в 360 километрах к юго-востоку от столицы страны - Мехико, в которой по-прежнему продолжаются спасательные и восстановительные работы после катастрофического землетрясения во вторник, унесшего жизни по меньшей мере 300 человек.

Утверждается, что землетрясение в субботу ощущалось и в Мехико, где раскачивались здания. Спасатели в столице даже были вынуждены временно прекратить работы по поиску людей. Сразу после нового удара стихии не было информации о возможных жертвах и разрушениях.

По данным мексиканского агентства по чрезвычайным ситуациям, субботнее землетрясение является афтершоком землетрясения в 8,1, которое поразило южное побережье Мексики 7 сентября, в результате чего погибло почти 100 человек.

Мексиканские спасатели при поддержке команд спасателей со всего мира, в том числе из Израиля, Японии и США, уже смогли извлечь из-под завалов по меньшей мере 60 живых людей.



В четверг Агентство Соединенных Штатов по международному развитию направило в Мехико группу из более чем 60 специалистов, а также спецприборы и медицинское оборудование.



Спустя три дня после землетрясения, случившегося во вторник, спасатели находили уже больше мертвых тел, чем выживших людей, но представители властей заявляют, что под некоторыми завалами датчики фиксируют признаки жизни.

Во время землетрясения было повреждено около 2-х тысяч домов. Многие из них уже непригодны для проживания.

