Меркель: снятие санкций против России принесет пользу экономике Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отмена санкций против России, введенных в связи с ее агрессией в Украине, пойдет на пользу как России, так и Германии, но они должны оставаться в силе, пока Москва не выполнит условия для их снятия.

Европейский Союз ввел санкции против России вследствие ее поддержки сепаратистов на востоке Украины.

В беседе с журналистами во вторник Меркель отметила, что ситуация в этом регионе до сих пор такова, что «Украина не обладает там полным суверенитетом».

Она призвала все стороны продолжать диалог, чтобы в конечном итоге можно было выработать решение, которое приведет к снятию санкций.

«Мы только что дали понять в нашем совместном заявлении, выпущенном вчера, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет огромное значение, – сказала Меркель. – Если Минские соглашения будут выполнены, то будут выполнены требования для снятия санкций против России».

По ее словам, снятие санкций «будет позитивным явлением для российской и германской экономики».