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Меркель: снятие санкций против России принесет пользу экономике Германии

Ангела Меркель

При этом канцлер заявила, что санкции могут быть отменены только после выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отмена санкций против России, введенных в связи с ее агрессией в Украине, пойдет на пользу как России, так и Германии, но они должны оставаться в силе, пока Москва не выполнит условия для их снятия.

Европейский Союз ввел санкции против России вследствие ее поддержки сепаратистов на востоке Украины.

В беседе с журналистами во вторник Меркель отметила, что ситуация в этом регионе до сих пор такова, что «Украина не обладает там полным суверенитетом».

Она призвала все стороны продолжать диалог, чтобы в конечном итоге можно было выработать решение, которое приведет к снятию санкций.

«Мы только что дали понять в нашем совместном заявлении, выпущенном вчера, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет огромное значение, – сказала Меркель. – Если Минские соглашения будут выполнены, то будут выполнены требования для снятия санкций против России».

По ее словам, снятие санкций «будет позитивным явлением для российской и германской экономики».

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