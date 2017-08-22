Меркель осудила Шредера за намерение занять должность в «Роснефти»

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике своего предшественника Герхарда Шредера за намерение занять должность в российской компании «Роснефть», отметив, что она не собирается уходить в бизнес после окончания политической карьеры.

Выдвижение социал-демократа Шредера в совет директоров «Роснефти», которая находится под западными санкциями в связи с ролью Москвы в украинском кризисе, вызвало возмущение в Германии, особенно на фоне опасений перед возможным российским вмешательством на предстоящих 24 сентября выборах.

«Мне не кажется, что то, что делает господин Шредер, – это нормально», – заявила консерватор Меркель в интервью газете Bild.

«Я не собираюсь занимать никаких постов в промышленности, когда перестану быть канцлером, но сначала я полностью сосредоточусь на выборах и том факте, что мне хотелось бы вновь стать канцлером», – добавила 63-летняя Меркель.

73-летний Шредер, который не стесняется своей дружбы с российским президентом Владимиром Путиным, выступил в защиту своего решения уйти в «Роснефть» и обвинил своих противников в политических манипуляциях с целью помочь Меркель добиться переизбрания.