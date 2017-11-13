Присяжные не смогли вынести вердикт в деле сенатора Менендеса

Присяжный заседатель по делу о взяточничестве сенатора США Боба Менендеса сообщил судье, что жюри зашло в тупик.

Судья сказал присяжным вернуться домой и возобновить обсуждения во вторник, отклонив просьбу стороны обвинения, что жюри должно остаться в суде до вынесения решения.

«Ясно, что есть присяжные, которые верят в мою невиновность», - сказал Менендес журналистам за пределами суда Ньюарка в штате Нью-Джерси.

Он призвал тех, кто считает его невиновным не принуждать себя к изменению мнения.

Сенатора-демократа от штата Нью-Джерси обвиняют в якобы принятии подарков от богатого финансового донора Флориды в обмен на политическую помощь. Они включают полеты на борту частного самолета и роскошные каникулы в Париже. Донор, известный врач-офтальмолог из Флориды, также предстал перед судом.

Менендес и врач отрицают обвинения, заявляя, что подарки символизируют их давнюю дружбу.

На прошлой неделе отстраненный член жюри сообщил репортерам, что, по ее мнению, судебное разбирательство закончится тем, что состав присяжных, не достигнет согласия, и что она планирует голосовать за оправдание.

Четверо присяжных сказали судье, что они слышали комментарии, хотя им было предписано ничего не читать о деле.

Судья заменил отстраненного члена жюри и предписал возобновить обсуждения.

Если Менендес будет признан виновным, но откажется подать в отставку, тогда, согласно Конституции, Сенат имеет право исключить его из своего состава, если за это проголосуют как минимум две трети, или 67 членов верхней палаты.