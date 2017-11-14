О чем молчат мужчины

К ставшей популярной в сети кампании против сексуального насилия, получившей название «Me too», присоединяются мужчины. Согласно официальной статистике, почти двадцать процентов всех жалоб на домогательства на рабочем месте поступает именно от сильного пола. Фактически, это каждая пятая жертва. Впрочем, мужчины о подобных проблемах предпочитают молчать.

Неожиданный поворот в громкой кампании о сексуальных домогательствах произошел, когда охранник певицы Мэрайи Керри Майкл Ангело заявил, что артистка к нему приставала. Пока адвокаты готовят иск, телохранитель описывает подробности: Керри якобы занималась сексом в его присутствии и расхаживала полуголой. Певица все отрицает.

По-настоящему громкой эту историю сделали имена главных героев. В общественном сознании типичной жертвой насилия по-прежнему остается женщина. По статистике, дамы действительно страдают от нежелательных приставаний в разы чаще мужчин. Однако психологи утверждают: сильному полу гораздо сложнее рассказать о произошедшем.

Джош Левс не постеснялся рассказать о своей истории вслух. В мае этого года в журнале «Тайм» он опубликовал колонку, в которой поделился с миллионами читателей, как пострадал от попыток женщины-босса соблазнить его.

«Это случилось на моей самой первой работе, – рассказал Джош. – Меня приставили к этой женщине стажером. Буквально с первых дней она начала говорить лишнее: сказала, что у нас будет секс, рисовала меня голым и во всех красках описывала свои планы относительно меня».

То, что это сексуальное домогательство, Джош понял не сразу. Идея пожаловаться казалась безумной. «Я был ее подчиненным, – объясняет он, – и, получается, именно ей мне и пришлось бы жаловаться. Кроме того, она была руководителем и ценным работником. А я был всего лишь новичком».

Страх того, что никто не поверит, а если поверит, то отомстит, – главная причина, почему подавляющее большинство случаев сексуального домогательства так и остается тайной.

Чаи Фельдбум из Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве говорит, что около семидесяти процентов людей, которые сталкиваются с домогательствами, никогда не жалуются. Они боятся, что их обвинят или им не поверят. Мы также сталкивались со случаями, когда мужчины были подвержены сексуальным домогательствам со стороны других мужчин. Они молчали, потому что боялись сказать, что это именно мужчина приставал к ним.

Кампания под хэштегом «Я тоже», направленная на выявление случаев сексуального насилия, стала моментом откровения не только для женщин. К ней присоединились тридцать тысяч мужчин. Сотни рассказали свою историю.

Вот некоторые примеры:

«Однажды меня схватил сзади пожилой влиятельный мужчина. Он зажал меня в углу и говорил всякие непристойные вещи, когда я был значительно моложе».

«#Я тоже. Не знаю имеет ли значение, если об этом говорит гей, но это случалось. Множество раз».

По данным исследований, мужчины, принадлежащие к сексуальным меньшинствам, в наибольшей степени страдают от физических домогательств и словесных оскорблений. Впрочем, под ударом целые профессии. Согласно опросу, опубликованному в журнале «Социальная психология и наука личности», двадцать процентов мужчин в армии подвергались различным сексуальным домогательствам. В ресторанной сфере жертвой таких действий становился едва ли не каждый второй мужчина-сотрудник. Единственный способ противостоять этому – открыто говорить о случившемся.

Чаи Фельдбум, представитель Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве, говорит: «Когда к нам поступают жалобы, мы стараемся выступить посредником еще до того, как начинается расследование. Многие руководители сами заинтересованы решить вопрос как можно быстрее. Еще до конца расследования они предлагают мировое соглашение».

В правовой плоскости для защиты от сексуальных домогательств законов хватает. Но вот психологический аспект остается едва ли не самым сложным. Заключить мировое соглашение куда легче, чем избавиться от мифа о сильных мужчинах, которые «не плачут». И не молчать, когда статистика уже сама говорит за себя.