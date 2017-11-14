Медведев встретился с Трампом и назвал его «открытым и доброжелательным человеком»

МОСКВА – Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил во вторник, что встречался с президентом США Дональдом Трампом на саммите АСЕАН в Маниле ранее на этой неделе и назвал его «открытым и доброжелательным человеком». Об этом во вторник сообщило «РИА Новости».

Медведев рассказал, что побеседовал с Трампом после ужина по случаю 50-летия АСЕАН.

Глава российского правительства отметил, что отношения России и США достигли самой низкой отметки за последние десятилетия. По его словам, США, введя новые санкции, объявили Россию не просто оппонентом, но и врагом, пишет «РИА Новости».