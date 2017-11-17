ОБСЕ: признание СМИ «иностранными агентами» неприемлемо

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена принятием в России законопроекта, который позволяет признавать средства массовой информации «иностранными агентами». Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что признание ряда редакций «иноагентами» в США и России неприемлемо.

Арлем Дезир призвал как Соединенные Штаты, так и Россию отказаться от требований к СМИ о регистрации в качестве «иностранных агентов». Он также попросил обе страны указать конкретные причины, по которым некоторые медиаорганизации должны регистрироваться как «иностранные агенты». Представитель ОБСЕ по свободе СМИ заявил о необходимости прояснить, как такое законодательство повлияет на работу прессы.

В официальном заявлении Арлем Дезир напомнил, что все страны – участницы ОБСЕ в 1975 году подписали Хельсинкский Заключительный акт, который в том числе призван облегчить свободное и широкое распространение всех видов информации.

15 ноября Государственная дума России единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США «иноcтранным агентом» финансируемого Кремлем телеканала RT. В этот же день Министерство юстиции России направило Радио Свобода и нескольким другим проектам корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возможных ограничениях в работе.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты нашей медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.