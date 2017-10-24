В нью-йоркских школах вводятся «понедельники без мяса»

Мэр Нью-Йорка сообщил, что с весны следующего года в меню 15 государственных школ Бруклина по понедельникам не будет блюд из мяса.

Мэр-демократ Билл де Блазио сообщил, что «понедельники без мяса» будут также введены в его резиденции «Грейси Мэншон».

Де Блазио сделал это объявление во время посещения одной из городских государственных школ.

«Это будет полезно всем. Речь идет о том, чтобы мы задумались о собственном здоровье и здоровье нашей планеты», – сказал мэр.

Вместо хамбургеров, хот-догов и мясопродуктов в школьных кафетериях будут представлены вегетарианские блюда, включая роллы на основе шпината, вегетарианские чили и блюда из тофу.