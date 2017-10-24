В нью-йоркских школах вводятся «понедельники без мяса»

Об инициативе, которая затронет 15 школ в Бруклине, сообщил мэр города Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка сообщил, что с весны следующего года в меню 15 государственных школ Бруклина по понедельникам не будет блюд из мяса.
Мэр-демократ Билл де Блазио сообщил, что «понедельники без мяса» будут также введены в его резиденции «Грейси Мэншон».
Де Блазио сделал это объявление во время посещения одной из городских государственных школ.
«Это будет полезно всем. Речь идет о том, чтобы мы задумались о собственном здоровье и здоровье нашей планеты», – сказал мэр.
Вместо хамбургеров, хот-догов и мясопродуктов в школьных кафетериях будут представлены вегетарианские блюда, включая роллы на основе шпината, вегетарианские чили и блюда из тофу.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.