В понедельник еще один американский штат, Мэриленд, отказался предоставить запрашиваемые данные по требованию созданной президентом Трампом Консультативной комиссии по расследованию фальсификаций на выборах. Об этом, по сообщению The Washington Post, заявила руководитель избирательной комиссии штата – Линда Ламоун.

«Предоставление информации в соответствии с вашим запросом может нарушать законодательство штата и/или федеральное законодательство, – цитирует The Washington Post письмо Ламоун, адресованное Консультативной комиссии. – В связи с этим я отказываюсь выполнять ваше требование».

Таким образом, на сегодняшний день 11 штатов полностью отказались сотрудничать с комиссией, а власти еще 24 штатов согласились предоставить лишь частичные данные о своих избирателях.

Сообщается, что избирательная комиссия Мэриленда обратилась за консультацией к генпрокурору штата Брайану Фрошу за советом по поводу ответа на такой беспрецедентный запрос. Фрош назвал инициативу президентской комиссии «отвратительным» маневром, цель которого, по его словам, – «запугивание избирателей и потакание фантазиям президента о том, что он выиграл выборы также и по общему числу голосов».

«Беспрестанное повторение фальшивой истории о масштабных фальсификациях на выборах и последующее создание комиссии для подтверждения этих слов не делают подобные заявления более достоверными», говорится в официальном заявлении Фроша.

Напомним, в 2016 году за кандидата-демократа Хиллари Клинтон проголосовали почти на три миллиона граждан США больше, чем за ее соперника-республиканца Дональда Трампа. Однако, по закону Трамп стал победителем как кандидат, набравший больше голосов выборщиков: 334 против 227.

По словам генпрокурора Фроша, представители его ведомства рассмотрели запрос комиссии Белого дома и пришли к выводу, что он может противоречить законодательству Мэриленда.

Эксперты в области права отмечают, что закон штата разрешает голосовать только зарегистрированным избирателям. Кроме того, в запросе комиссии идет речь об открытом доступе к этой информации, что также противоречит законодательству штата Мэриленд, охраняющему конфиденциальные персональные данные.

Президент Дональд Трамп высказал предположение, что штаты, отказывающиеся предоставить его консультативной комиссии информацию о регистрации избирателей, пытаются что-то скрыть от общественности.

«Многие штаты отказываются передать информацию очень уважаемой комиссии по фальсификациям при голосовании, – написал глава Белого дома в «Твиттере» в субботу. – Что они пытаются скрыть?»

Руководство комиссии на прошлой неделе обратилось с просьбой к избирательным органам всех 50 штатов передать данные регистрации избирателей с именами 215 миллионов человек. В зависимости от штата, эти данные могут включать принадлежность к политической партии, дату рождения, информацию о судимостях, а также сведения о том, как часто избиратель голосовал на предыдущих выборах и его личный номер социального страхования (напомним, что эти номера используются на всей территории США для многих финансовых транзакций).

Представители властей штатов приводят разные основания для отказа. Одни утверждают, что передача такой информации запрещена законами их штата, или что эта информация носит конфиденциальный характер. Другие попросту отвергают как необоснованные заявления президента Трампа о массовых фальсификациях на выборах 2016 года.

Как ни странно, к ним относится и Канзас, при том, что секретарем этого штата является Крис Кобак – один из руководителей Консультационной комиссии.

Трамп создал комиссию, в частности, для расследования его неподтвержденных заявлений о том, что от трех до пяти миллионов избирателей незаконно приняли участие в прошлогодних выборах, лишив его возможности опередить Хиллари Клинтон и на всеобщем голосовании.

Руководитель избирательной комиссии Миссисипи республиканец Делберт Хосманн заявил: «Жители Миссисипи должны отметить День независимости и право нашего штата на защиту частной жизни его граждан через самостоятельное проведение избирательных процедур».

Прискорбно, но факт: в списках избирателей в США, бывает, значатся имена людей, которые уже умерли или выехали из округа, где они регистрировались для голосования. Несмотря на это, убедительные доказательства случаев нарушения процедуры, когда, например, один избиратель считается как два голоса, отсутствуют.