Макмастер: Иран угрожает региональной стабильности на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Исламское государство» терпит поражение на Ближнем Востоке, и боевики перебираются в Африку и другие регионы.

Однако ведущий американский чиновник по вопросам безопасности считает, что уход «Исламского государства» не означает конца терроризма в регионе.

В интервью телеканалу «Аль-Хурра» на этой неделе советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер предупредил об опасном влиянии Ирана на Ближнем Востоке.

Перед тем как сесть в самолет и вылететь в Техас, президент Трамп ответил на вопросы журналистов по самым разным темам, включая прогресс в борьбе США с «Исламским государством» в Ираке и Сирии.

«Мы нещадно истребляем ИГИЛ на Ближнем Востоке, – сказал Трамп. – Сейчас они будут перебираться в районы Африки, в другие места. Когда они там окажутся, мы их там встретим».

«Исламское государство» разрушило некоторые районы Ирака и Сирии в его стремлении создать исламский халифат. Но это не единственная негативная сила в регионе, говорит генерал Макмастер.

«Как все знают, иранцы проделали очень хорошую работу, просочившись и расшатывая иракские государственные институты и функции, а также создавая ополчения, которые находятся вне контроля правительства Ирака», – сказал Макмастер.

Макмастер отметил, что поддерживаемые Ираном ополченцы провоцируют межконфессиональное насилие в нестабильных регионах, таких как курдские территории на севере Ирака.

«Они играют политическую роль, раскалывая курдское региональное правительство, раскалывая партию в Сулеймании, Патриотический союз Курдистана, а затем используют эти расколы в своих интересах, – подчеркнул помощник президента. – Это вызывает тревогу».

Макмастер указал, что Иран вовлекается во все региональные конфликты, в том числе в Ираке, Сирии и Йемене.

По его словам, дестабилизирующему влиянию Тегерана необходимо противостоять, пока он не усилит позиции своих ставленников в регионе, например, террористической группировки «Хезболла» в Ливане.

«23 октября мы отмечали 34-ю годовщину массового убийства, в результате которого были убиты американские морпехи, французские десантники, солдаты, которые находились там ради того, чтобы установить мир и покончить с крайне разрушительной гражданской войной, – напомнил Макмастер. – Но «Хезболла» хотела и постоянно пытается максимально затянуть конфликт, чтобы они могли изображать себя покровителями и защитниками притесняемой общины, шиитской общины в Ливане. Поэтому тот взрыв, то массовое убийство обрекло ливанский народ еще на семь лет смертоносной гражданской войны».

Во время визита в Саудовскую Аравию и Катар несколько дней назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил за укрепление связей между спорящими друг с другом странами Персидского залива и их соседями, чтобы они могли совместными усилиями противостоять влиянию Ирана.