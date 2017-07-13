Макконнелл представит новую версию законопроекта о здравоохранении

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл планирует в четверг представить коллегам-республиканцам отредактированную версию законопроекта о здравоохранении в очередной попытке выполнить одну из ключевых законодательных задач партии и президента Дональда Трампа.

В прошлом месяце Макконнелл снял с рассмотрения более раннюю версию законопроекта, когда стало ясно, что в находящемся под контролем республиканцев Сенате у нее недостаточно сторонников.

Трамп на этой неделе настойчиво призывал сенаторов-республиканцев завершить работу над законопроектом до начала ежегодных августовских каникул.

В среду в интервью Christian Broadcasting Network он сказал, что будет «очень рассержен», если законопроект не будет принят.

Макконнелл отложил запланированные каникулы на две недели, чтобы дать законодателям больше времени на рассмотрение законопроекта.

По оценке внепартийного Управления по бюджету Конгресса США, в случае принятия прошлой версии законопроекта число незастрахованных американцев за следующие десять лет увеличилось бы на 22 миллиона по сравнению с действующей системой.

Поскольку детали нового плана неизвестны, пока неясно, насколько он будет отличаться от предыдущего, однако перед Макконнеллом снова стоит непростая задача заручиться поддержкой своих товарищей по партии. Республиканцы занимают 52 из 100 мест в Сенате, а поскольку никто из демократов не собирается поддерживать реформу системы, принятой при президенте Обаме, для принятия законопроекта необходимо, чтобы его поддержали почти все республиканцы.

Основная претензия республиканцев к действующему Закону о доступном здравоохранении, также известному как Obamacare, заключается в том, что он слишком дорого обходится государству и включает несправедливое, на их взгляд, требование обязательно иметь медицинскую страховку под угрозой штрафа.

Сенатор Тед Круз предложил разрешить страховым компаниям, которые сейчас обязаны предоставлять определенные услуги в рамках своих страховых планов, сократить перечень услуг до базового, чтобы сократить стоимость страховки для здоровых людей, которым нужно меньше услуг. Однако противники этой инициативы считают, что это лишь приведет к тому, что страховки для людей с большим количеством заболеваний станут недоступными.

Некоторые сенаторы хотят отменить как можно больше положений Obamacare, некоторые – напротив, хотят сохранить наиболее популярные разделы программы, в том числе финансирование страхования для малообеспеченных граждан.

Палата представителей с небольшим перевесом приняла законопроект о здравоохранении в мае. Трамп изначально приветствовал принятие законопроекта на мероприятии в Белом доме, однако затем назвал план «скупым» и призвал Сенат принять более щедрый законопроект.