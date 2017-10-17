Маккейн предостерег США от сползания к «фальшивому национализму»

Республиканский сенатор Джон Маккейн предостерег граждан США от скатывания к «поверхностному, фальшивому национализму» при одновременном отказе от американских идеалов.

«Бояться мира, который мы организовывали и возглавляли на протяжении трех четвертей века, отказываться от идеалов, которые мы продвигали по всему миру, отказываться от обязательств международного лидерства и нашего долга оставаться "последней лучшей надеждой на земле" ради какого-то поверхностного, фальшивого национализма, придуманного людьми, которые скорее будут искать козлов отпущения, чем решать проблемы, – все это столь же непатриотично, как и привязанность к любым другим исчерпавшим себя догмам прошлого, которые американцы отправили на свалку истории», – заявил республиканец из Аризоны.

Маккейн выступил с этим заявлением после вручения ему Медали свободы от Национального конституционного центра (НКЦ) в Филадельфии через несколько месяцев после того, как у него была диагностирована агрессивная форма рака мозга.

Председатель НКЦ, бывший вице-президент демократ Джо Байден вручил медаль бывшему коллеге по Сенату.

Маккейн был избран в Конгресс в 1982 году и за свою политическую карьеру работал как в Палате представителей, так и в Сенате.

«Мы живем в стране, построенной на идеалах, а не на принципах крови и почвы, – сказал Маккейн, рассуждая о времени, проведенном на государственной службе. – Мы стражи этих идеалов у себя дома и их поборники за рубежом. Мы сделали много добра в мире. Наше лидерство имело свои издержки, но вместе с тем мы становились несравнимо сильными и богатыми. У нас есть моральный долг продолжать бороться за наше правое дело, и мы навлечем на себя больше чем позор, если не будем делать этого. Мы не будем процветать в мире, где нет нашего лидерства и наших идеалов. Мы не будем заслуживать этого».

Конституционный центр отметил, что Маккейн был удостоен медали за «жизнь, полную жертв и служения».