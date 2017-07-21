Маккейн: администрация Трампа «играет на руку» Путину

Американский сенатор Джон Маккейн, который проходит курс лечения от рака мозга, выступил с резкой критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа, заявив, что она «играет на руку» российскому президенту Владимиру Путину.

Это заявление последовало за сообщениями о том, что президент прекратил секретную программу помощи сирийским повстанческим группировкам.

«Если это правда, администрация играет на руку Владимиру Путину, – сказал в четверг Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам. – Идти на какие-либо уступки России в отсутствие более широкой стратегии по Сирии безответственно и недальновидно».

Заявление Маккейна прозвучало спустя несколько часов после того, как стало известно, что у 80-летнего сенатора обнаружили рак мозга.

В среду газета Washington Post сообщила, что президент свернул программу ЦРУ по предоставлению оружия и припасов повстанцам, сражающимся против сирийского президента Башара Асада.

По словам властей, Трамп принял решение более месяца назад. Об окончании программы помощи сирийским повстанцам, которую санкционировал экс-президент Барак Обама, не было объявлено официально.

Маккейн также раскритиковал администрацию Трампа за отсутствие стратегии по Сирии и Ближнему Востоку.

«Администрация пока не сформировала свое видение ситуации в Сирии, помимо борьбы с ИГИЛ, не говоря уже о комплексном подходе к Ближнему Востоку, – подчеркнул он. – Одним из столпов американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти в рамках прекращения конфликта в Сирии, который подстегнул рост ИГИЛ своей жестокостью, усиливает пагубное влияние Ирана и порывает региональную стабильность».