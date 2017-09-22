Маккейн выступил против законопроекта Грэма-Кэссиди

Сенатор Джон Маккейн заявил, что выступает против законопроекта сенаторов Билла Кэссиди и Линдси Грэма, призванного покончить с реформой системы здравоохранения, проведенную президентом Обамой – «Обамакэр». В поддержку этого законопроекта высказался президент Дональд Трамп. Маккейн – республиканец, и его решение способно торпедировать эту попытку.

Джон Маккейн распространил заявление, в котором объяснил причины, по которым он не поддерживает законопроект Грэма- Кэссиди: главной названа спешка с принятием этого закона. Маккейн считает, что столь важный закон нуждается в тщательном обсуждении и поддержке со стороны обеих партий.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел сообщил, что намерен поставить этот законопроект на голосование уже на следующей неделе, однако это намерение нельзя считать обещанием.

Закон о доступном медицинском обслуживании – «Обамакэр» – был принят в 2010 году, на протяжении семи лет республиканцы пытаются отменить его, Дональд Трамп сделал отмену «Обамакэр» одним из ключевых пунктов своей программы.

В июле республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса, неудачно пытались решить эту задачу, однако им это не удалось – против проголосовали ряд их однопартийцев, в том числе Джон Маккейн.

Митч Макконел может попытаться провести голосование по новому законопроекту до 30 сентября, в этом случае, согласно правилам Сената, для его принятия потребуется простое большинство в 51 голос. После этого, для принятия потребуется не менее 60 голосов.