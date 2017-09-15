Тереза Мэй упрекнула президента США в разглашении информации

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй упрекнула президента США Дональда Трампа в том, что он мешает расследованию теракта, произошедшего в Лондоне утром в пятницу.

Вскоре после появления первых сообщений о терракте, глава Белого дома заявил в своем Твиттере, что полиция Великобритании не только знает имена подозреваемых, но и следила за этими людьми.

«Это больные люди с психическими проблемами, которые были под наблюдением Скотланд-Ярда», - написал Дональд Трамп.

В ответ премьер-министр Тереза Мэй сочла нужным публично обратиться к президенту США. Выступая перед журналистами в Лондоне, она сообщила, что работе следователей, выясняющих обстоятельства теракта, «очень мешает» готовность Дональда Трампа посвящать широкую общественность в детали расследования, которые стали ему известны «только благодаря занимаемой им должности».

Мэй также заявила, что полиция продолжает расследование теракта, произошедшего на станции Парсонс Грин утром в пятницу, когда в результате взрыва самодельного взрывного устройства ранения получили два десятка человек.