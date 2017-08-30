Мэй прибыла с визитом в Японию для переговоров по торговле и безопасности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Японию с трехдневным визитом, который, как ожидается, будет посвящен «Брекситу», вопросам торговли и безопасности.

Самолет Мэй приземлился в среду в аэропорту на западе Японии, и британский премьер отправилась в древнюю столицу Киото, где для нее были запланированы традиционная чайная церемония и ужин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ее официальные встречи с Абэ и другими японскими чиновниками пройдут в четверг в Токио.

Это первый визит британского лидера в Японию после вступления в должность премьер-министра в июле 2016 года.

Мэй сопровождает делегация из представителей британских деловых кругов.

В администрации британского премьера сообщили, что делегация продемонстрирует «общую уверенность в британско-японских экономических отношениях в период выхода из ЕС».