Мэй прибыла с визитом в Японию для переговоров по торговле и безопасности

Визит проходит на фоне процедуры выхода Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Японию с трехдневным визитом, который, как ожидается, будет посвящен «Брекситу», вопросам торговли и безопасности.
Самолет Мэй приземлился в среду в аэропорту на западе Японии, и британский премьер отправилась в древнюю столицу Киото, где для нее были запланированы традиционная чайная церемония и ужин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ее официальные встречи с Абэ и другими японскими чиновниками пройдут в четверг в Токио.
Это первый визит британского лидера в Японию после вступления в должность премьер-министра в июле 2016 года.
Мэй сопровождает делегация из представителей британских деловых кругов.
В администрации британского премьера сообщили, что делегация продемонстрирует «общую уверенность в британско-японских экономических отношениях в период выхода из ЕС».
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