Джим Мэттис: США никогда не согласятся с ядерным статусом КНДР

Глава Пентагона США Джим Мэттис заявил, что США никогда не согласятся со статусом Северной Кореи как военной ядерной державы.



В субботу в Сеуле Мэттис сказал, что агрессивные программы развития ядерного и ракетного оружия КНДР подрывают безопасность этой изолированной страны, а не обеспечивают ее.



Мэттис предупредил Пхеньян, что его военные возможности не сопоставимы с союзными возможностями Соединенных Штатов и Южной Кореи.



«Не делайте ошибку, - предостерег Мэттис, - любая атака на Соединенные Штаты или на наших союзников приведет вас к поражению, и за любым использованием ядерного оружия Северной Кореей последует массированный военный ответ, который будет эффективным и подавляющим».



Глава Пентагона еще раз повторил то, что он говорил в течение своего недельного турне по Азии: дипломатия является предпочтительным способом в работе с КНДР.



Мэттис и генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, в субботу проводят ежегодные консультации с руководством минобороны Южной Кореи.



В пятницу Мэттис встретился с президентом Южной Кореи, с американскими и южнокорейскими военными и посетил демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом.



Азиатское турне главы Пентагона включало остановки в Таиланде и на Филиппинах.