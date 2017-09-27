Мэттис прибыл в Кабул впервые после объявления новой стратегии США по Афганистану

Министр обороны США Джим Мэттис в среду прибыл в Афганистан с необъявленным ранее визитом – его первым визитом после того, как Белый дом обнародовал новый план возглавляемой США войны в этой стране.

Кабул стал второй остановкой в турне Мэттиса по Южной Азии, которое началось в Дели.

План президента Дональда Трампа по Афганистану, объявленный в августе, предусматривает усиление роли региональных игроков, включая Индию, для выхода из тупика в ситуации с Талибаном.

Во время визита в Дели Мэттис заявил, что Индия оказывает «неоценимую» помощь Афганистану, и приветствовал «дальнейшие усилия по продвижению демократии, стабильности и безопасности Афганистана»

Индийский коллега Мэттиса министр обороны Нирмала Ситхараман пообещала укреплять сотрудничество с Кабулом, но исключила отправку индийских войск в эту страну.