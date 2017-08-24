Петр Порошенко доволен переговорами с Джеймсом Мэттисом

Соединенные Штаты поддерживают Украину и санкции против России останутся в силе, пока Москва не выполнит взятые на себя минские обязательства. Об этом на совместной пресс-конференции заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«США не признают и не будут признавать и принимать захват Крыма Россией. Несмотря на все отрицания со стороны России, мы знаем, что она хочет изменить международные границы с помощью силы, подрывая суверенитет и свободу наций Европы. Подписав Минские соглашения, Россия поставила на кон свою репутацию», - заявил министр обороны США.

Стороны также обсудили и вопрос углубления сотрудничества в оборонной сфере, в том числе и предоставление Украине летального вооружения. Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопрос о том, получит ли Киев от Вашингтона «Джавелины».

«Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины. Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что нашей дискуссией я, как президент Украины, доволен», - сказал Петр Порошенко.

Несмотря на неоднократные обращения Киева к Вашингтону и призывы американских законодателей к Белому дому, администрация Барака Обамы отказывалась предоставлять Киеву летальное вооружение. В Вашингтоне считали, что такой шаг может быть воспринят Москвой, как провокационный. Джеймс Мэттис, отвечая на вопрос журналиста «New York Times» считает, что это не так.

«Оборонное вооружение не является провокационным, если вы не агрессор. Очевидно, что Украина не является агрессором, поскольку боевые действия происходят на ее территории» - отметил министр обороны США

Джеймс Мэттис также присутствовал на торжественном параде, посвященном 26-й годовщине независимости Украины. Вместе с украинскими военнослужащими по Крещатику прошли парадные расчеты из семи стран.