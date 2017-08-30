Пентагон рассмотрит распоряжение Трампа о запрете военной службы для трансгендеров

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о создании комиссии, главной задачей которой будет разработка рекомендаций, необходимых для выполнения распоряжения президента.

В минувшую пятницу глава Белого дома направил в Пентагон официальное распоряжение, прекращающее действие ведомственных инструкций, одобренных администрацией Обамы. Согласно новым правилам, вооруженным силам запрещено принимать на службу трансгендеров, а также расходовать бюджетные средства на проведение операций и терапию, связанную с изменением пола.

Несмотря на это, глава военного ведомства США в специальном заявлении отметил, что трансгендеры, уже принятые в состав вооруженных сил, смогут продолжить службу.

По словам Мэттиса, комиссия, в которую войдут представители Пентагона, Министерства внутренней безопасности и гражданские служащие военного ведомства США, должна «подготовить рекомендации по реализации указаний президента». В частности, члены комиссии обязаны разработать системы «содержащую необходимые шаги для поддержания боеготовности, единства и высокой выучки в соответствии с бюджетными условиями и требованиями закона».

Будущее каждого военнослужащего-трансгендера, находящегося сейчас на службе, будет определяться после оценки «личной эффективности и ценности для действий подразделений».

Руководство Пентагона должно передать свои рекомендации президенту США в 2018 году.