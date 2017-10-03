Мэттис: мы должны сохранить соглашение с Ираном

США должны продолжать придерживаться ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, заявил министр обороны США Джим Мэттис, несмотря на серьезную критику соглашения президентом США Дональдом Трампом.

«Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет условия соглашения, если мы сможем четко определить, что это – в наших интересах, то мы, конечно, должны сохранить (соглашение) в силе», – заявил Мэттис на слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил, состоявшихся третьего октября.

«В данный момент доказательств обратного не существует, и президенту следует рассмотреть этот вариант», – добавил он.

Через две недели Госдепартамент США должен отчитаться Конгрессу о соблюдении Ираном условий соглашения. Президент Трамп ранее заявил, что уже принял решение о дальнейшей судьбе договора, однако не сообщил его своим европейским коллегам – включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая, как сообщается, обратилась к нему с вопросом на этот счет во время официальной встречи в ООН в сентябре.