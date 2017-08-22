Мэттис определит численность войск для Афганистана, когда ему представят план действий

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что хочет получить от главы Объединенного комитета начальников штабов новый план после объявления новой стратегии президента Трампа по Южной Азии, прежде чем принимать решение относительно того, сколько военнослужащих отправить в Афганистан дополнительно.

«Когда он представит мне этот план, я решу, сколько еще военнослужащих нам нужно отправить. Это может оказаться то количество, которое обсуждается, а может быть, и нет», – сказал Мэттис, выступая перед журналистами в Багдаде.

По словам властей, Трамп дал Мэттису полномочия отправить в Афганистан около 4000 военнослужащих в дополнение к 8400, которые уже находятся в стране.

Как отметил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, новая стратегия «разительно отличается от предыдущих подходов, предусматривавших искусственные временные рамки». «Мы даем Талибану понять, что на поле боя он не победит. Перед Талибаном открыт путь к миру и политической легитимности путем достижения политического решения для прекращения войны», – подчеркнул глава Госдепартамента.