Пентагон напомнил Турции о стандартах НАТО

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис предупредил Анкару, что возможная закупка турецкими властями российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» противоречит стандартам Атлантического альянса. При этом руководитель Пентагона уточнил, что Турция имела полное право принимать подобное решение.

«Проблема заключается в том, насколько системы (принятые на вооружение) в НАТО совместимы с российскими? – пояснил Джеймс Мэттис в ходе брифинга. – Они никогда не будут совместимы».

Тем не менее, по словам главы Пентагона, в США готовы «взять паузу» для того, чтобы выяснить, как именно Анкара собирается использовать российские средства ПВО.

На этой неделе информационные агенства сообщили, что турецкие власти начали переговоры с Москвой о покупке двух батарей C-400 «Триумф», и сборке еще двух таких же установок в Турции. Позднее посол этой страны в РФ Хюссейин Дириоз подтвердил данные агенств. Общая сумма сделки составит 2,5 миллиарда долларов.

Ранее власти в Анкаре уже пытались договориться о приобретении подобных систем с Россией и Китаем, но переговоры были сорваны из-за жесткой позиции НАТО.