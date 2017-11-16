Мэттис: условие переговоров с Пхеньяном – прекращение ракетно-ядерных разработок

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в четверг, что переговоры между США и Северной Кореей могут стать возможны, если Пхеньян прекратит ядерные и ракетные испытания и дальнейшую разработку ракетно-ядерных вооружений.

«Когда они прекратят испытывать, прекратят разрабатывать, не будут экспортировать свои вооружения, появится возможность переговоров», – сказал глава Пентагона, беседуя с журналистами на борту военного самолета.