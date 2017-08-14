Пентагон: северокорейская ракета не долетит до Гуама

Министр обороны США Джим Мэттис заявил что, если Северная Корея запустит баллистическую ракету в сторону США, это может перерасти в войну.

«Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может очень быстро перерасти в войну», - сказал Мэттис журналистам.

Министр обороны США добавил, что в Пентагоне будут знать траекторию северокорейской ракеты «в считанные минуты», и если будет определено, что ее цель - Гуам, то она будет уничтожена.