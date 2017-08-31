Глава Пентагона подписал распоряжение об отправке дополнительных сил в Афганистан

Министр обороны США Джим Мэттис заявил в четверг, что подписал распоряжение об отправке дополнительных воинских частей в Афганистан, однако не стал вдаваться в детали относительно численности этого контингента.

«Да, я подписал приказ, но (процесс) не завершен. Иными словами, я подписал некоторые распоряжения по отправке войск, но сейчас мы решаем, какие именно подразделения будут отправлены», – сказал Мэттис журналистам.

Глава Пентагона отказался назвать конкретное число военных, включенных в распоряжения, однако, однако ранее официальные лица США рассказали агентству Reuters, что президент Трамп разрешил Мэттису отправить в Афганистан около 4000 военнослужащих дополнительно.

«Это, к примеру, большее (количество) консультантов, большее (количество) вспомогательных сил, огневая поддержка», – сказал Мэттис, добавив, что никаких дополнительных войск пока на место не прибыло, и это может занять «несколько дней».

Пересмотрев свою стратегию по Афганистану, Трамп заявил на прошлой неделе, что США сохранят свое военное присутствие в этой стране на неопределенный срок и будут более активно сражаться с талибами.

Ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшилась в последние несколько лет.

По оценках американских военных, сегодня власти Афганистана контролируют только около 60 процентов территории страны.

В Афганистане проходят службу приблизительно 11 000 военнослужащих США.