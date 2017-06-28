Мэттис: Асад принял во внимание предупреждение США по поводу применения химоружия

Министр обороны Джим Мэттис заявил в среду, что Сирия, по-видимому, прислушалась к предупреждению, сделанному Соединенными Штатами по поводу возможного применения Дамаском химического оружия.

«Похоже, они серьезно восприняли это предупреждение», – сказал Мэттис, говоря о режиме президента Сирии Башара Асада, отметив, что он не осуществлял новые химатаки.

В понедельник, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер предостерег сирийского президента против применения химического оружия, сказав, что в случае осуществления правительственными силами очередной химатаки, «он (Асад) и его вооруженные силы заплатят высокую цену». Заявление Белого дома было сделано в связи с сообщениями американских разведслужб об обнаружении «потенциальной подготовки» к проведению химической атаки в Сирии. Сирийские власти отвергли это обвинение.

В результате атаки на подконтрольный оппозиции город Хан-Шейхун в Сирии 4 апреля погибло более 80 человек. Эта атака вызвала жесткую критику зарубежных правительств, в том числе США.