Мэттис намерен ждать «появления такой России, которая будет уважать народ»

Министр обороны США Джим Мэттис усомнился в способности президента России Владимира Путина осуществить надежды и мечты российского народа и заявил, что США будут ждать и «следить за появлением такой России, которая будет достаточно уважать свой народ».

Глава Пентагона заявил об этом, выступая в Европейском центре по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в германском городе Гармиш-Партенкирхен.

Сам Мэттис охарактеризовал свое выступление, как «послание стране, решившей оспорить сложившийся безопасный и мирный порядок».

«США стремятся к взаимодействию с Россией, и так же поступает альянс НАТО, но Россия должна знать, за что мы выступаем и, в равной степени, чего мы не потерпим, – сказал Мэттис. – Мы выступаем за свободу и никогда не поступимся свободой нашего народа и ценностями нашего альянса, которыми мы дорожим».

Глава Пентагона также выступил с заявлением, которое содержало критику президента Путина, хотя он и не упомянул российского лидера по имени.

По его словам, сегодня в России живут миллионы людей, которые нуждаются во вдохновении.

«Их лидер, который творит беды за российскими границами, не вернет им благополучие и не возродит их надежды, – заявил Мэттис. – И хотя мы ответим на любую агрессию... решимостью, сдержанностью и целеустремленностью, мы также будем следить за появлением такой России, которая будет достаточно уважать свой народ, чтобы соблюдать международное законодательство и принесет ему умиротворенность, которую мы все предлагаем».

Министр обороны также вновь заявил о «нерушимой» поддержке НАТО Соединенными Штатами.

«Наш альянс долгое время является стабилизирующей силой в Европе и сегодня помогает сохранить международный порядок, основанный на правилах, – сказал он. – Он также служит делу поддержания мира и защиты общих ценностей, которые зародились в эпоху Просвещения».

«Приверженность США гарантиям безопасности, закрепленным в 5-й статье Договора о НАТО, является нерушимой», – продолжил Мэттис.

В соответствии с этой статьей, атака на одного члена НАТО считается атакой на всех членов альянса.

«Западные ценности – уважение к международному порядку, основанному на правилах, к национальному суверенитету, свободе вероисповедания и достоинству человеческой личности – заслуживают того, чтобы их защищать, – отметил Мэттис. – Наши страны держатся вместе, будучи демократическими островками стабильности в мире, где бушуют перемены».