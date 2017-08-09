Глава Пентагона предъявил Пхеньяну ультиматум

Министр обороны США Джеймс Мэттис предъявил в среду ультиматум Северной Корее, потребовав немедленно «прекратить любую подготовку к действиям, которые приведут к краху режима и уничтожению ее граждан».

«КНДР должна сделать выбор, прекратив самоизоляцию и остановив попытки создать ядерное оружие, - говорится в письменном заявлении главы Пентагона. – Любые действия режима встретят масштабный ответ с нашей стороны и он проиграет любую гонку вооружений, или конфликт, который будет им инициирован».

Джеймс Мэттис неоднократно заявлял о том, что предпочитает решать разногласия с Пхеньяном дипломатическим путем, подчеркивая, что применение военной силы может привести к катастрофе.

На этой неделе спецслужбы США заявили о том, что властям КНДР удалось разработать ядерный боезаряд, который может быть установлен на ракету-носитель. По мнению аналитиков, выводы разведывательных служб заставили президента Трампа заявить о том, что ответом на действия северокорейского режима станут «огонь и ярость, которых мир прежде не видел».

Госсекретарь Тиллерсон утром в среду попробовал снизить накал риторики, заявив, что «уровень угрозы» со стороны Северной Кореи «пока не изменился», и граждане США «могут спокойно спать ночью», не обращая внимания на угрозы Пхеньяна.

Во вторник подразделения вооруженных сил США, Японии и Южной Кореи начали совместные военные учения в регионе, демонстрируя готовность отразить любую атаку на одного из союзников.