Мэттис обсудит ситуацию вокруг Северной Кореи с азиатскими коллегами

ЗОНА КЛАРК-ФРИПОРТ, ФИЛИППИНЫ – Министр обороны США Джим Мэттис обсудит с азиатскими союзниками Северную Корею и кризис, вызванный «безрассудными» провокациями Пхеньяна. Шеф Пентагона заявил об этом в понедельник, начиная недельное турне по региону, в ходе которого он встретится с главами оборонных ведомств на Филиппинах.

Азиатское турне Мэттиса, которое проходит за несколько недель до первого визита в регион президента Дональда Трампа, будет также включать остановки в Таиланде и Южной Корее.

Трамп включился в словесные баталии с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которого он называет «ракетчиком», идущим на самоубийство, из-за его открытых стремлений к созданию ракеты с ядерной боеголовкой, способной нанести удар по США.

В своем выступлении в ООН в сентябре Трамп пригрозил в случае необходимости уничтожить Северную Корею для защиты США и их союзников. В свою очередь Ким Чен Ын назвал Трампа «психически больным» человеком.

Ожидается, что Мэттис, который подчеркивает важность дипломатии, в понедельник проведет отдельные встречи с японским и южнокорейским коллегами, после чего все три министра проведут совместную встречу. С понедельника по среду он будет участвовать в совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое проходит на Филиппинах. Позднее на этой неделе он отправится в Сеул, где продолжит переговоры по оборонным вопросам.

«Я буду беседовать со своим коллегами, обсуждать кризис в области региональной безопасности, вызванный безрассудными провокациями КНДР. Я также буду обсуждать наше уважение к таким общим ценностям, как суверенитет государств, их территориальная целостность, свобода судоходства в исторически международных водах, справедливая и взаимная торговля», – заявил Мэттис журналистам.

На прошлой неделе американский эсминец прошел вблизи островов в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай, для содействия свободе судоходства. Этот маневр вызвал возмущение в Пекине.

Ноябрьское турне Трампа будет включать визит в Китай, от которого он добивается более активных действий для обуздания ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Китай является соседом и крупнейшим торговым партнером КНДР.

Находясь на Филиппинах, Мэттис заявил, что хочет воздать должное военным, одержавшим победу над боевиками в городе Марави на острове Минданао.

Некоторые эксперты видят в этой осаде прелюдию к более амбициозным попыткам сторонников «Исламского государства» воспользоваться бедностью Минданао и использовать джунгли и горы острова в качестве тренировочной базы, для вербовки и организации атак в регионе.

«Это была ожесточенная борьба», – сказал Мэттис, добавив, что Филиппины направили «крайне необходимое послание террористам».

В четверг Мэттис возглавит делегацию США в Таиланде на церемонии кремации покойного короля Пхумипона Адульядета.