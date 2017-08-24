Мэттис прибыл в Украину для переговоров о военном сотрудничестве

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в Украину для переговоров о расширении поддержки Соединенными Штатами украинских вооруженных сил в их борьбе с пророссийскими сепаратистами.

Киев надеется получить от США вооружение летального характера, включая противотанковое и зенитное оружие, чтобы противостоять сепаратистам, оккупировавшим значительные территории на востоке Украины.

Хотя Пентагон поддержал этот шаг, характеризуя предлагаемое вооружение, как «оборонительное», президент Дональд Трамп пока не одобрил это предложение, опасаясь, что поставки могут привести к эскалации конфликта.

Как ожидается, на встречах с министром обороны Украины Степаном Полтораком и президентом Петром Порошенко в четверг Мэттис пообещает, что Вашингтон будет и далее оказывать поддержку нелетального характера, и вновь заявит о неприятии российской аннексии Крыма в 2014 году.

Тем не менее, правительство Украины по-прежнему надеется на поставки более совершенного оружия из Соединенных Штатов.

«С самого первого дня российской агрессии мы обращались ко всем странам мира оказать нам помощь в виде летального оружия. Пока только Литва оказала нам такую помощь, – сказал Полторак в беседе с журналистами в Киеве в среду. – Мы продолжаем ждать и готовы получить летальное оружие. Но это решение зависит не от нас, а от наших стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку».

В Вашингтоне республиканский сенатор Джон Маккейн выступил с новыми призывами оказать Украине помощь летального характера.

«Соединенным Штатам давно пора оказать Украине оборонительную помощь летального характера, в которой она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии», – заявил в среду Маккейн, председатель влиятельного комитета Сената по вооруженным силам.

После смены курса в Афганистане у Трампа «теперь есть такая же возможность в отношении Украины», отметил сенатор.

Влиятельный республиканец из Аризоны подчеркнул, что поставки оржия Украине «не противоречат мирному урегулированию конфликта, а имеют огромное значение для его достижения».

«Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин изменять свое поведение, и мы должны ожидать лишь новое насилие и новых смертей», – сказал он.

Конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинскими войсками начался в 2014 году, когда пророссийские силы оккупировали отдельные территории на востоке Украины, и унес жизни более 10 тысяч человек.

Он также стал одной из главных причин напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. США ввели против России жесткие экономические санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой украинских сепаратистов.

Украинско-российский конфликт стал вызовом для президента США Дональда Трампа.

Выступая в Варшаве в июле, Трамп критиковал Россию за ее «дестабилизирующие» действия в Украине. Но пока он не согласился с рекомендациями Пентагона о расширении военной поддержки Украины, включая поставки оборонительного оружия.

В понедельник Порошенко с оптимизмом говорил о предстоящем разговоре с Мэттисом.

«Я уверен, что эти переговоры будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства. Потому что в беде познаются настоящие друзья», – сказал он.

В четверг Мэттис примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины независимости Украины от России.

Нынешнее правительство Украины ставит своей целью вступление страны в НАТО и рассчитывает на укрепление сотрудничества в этой связи.