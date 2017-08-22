Мэттис предупредил, что конец «Исламского государства» еще не близок

Министр обороны США Джим Мэттис во вторник прибыл в Ирак, где несколько дней назад началось наступление с целью возвращения контроля над городом Талль-Афар.

Глава Пентагона выступит перед иракскими лидерами с речью, посвященной следующим шагам в борьбе с «Исламским государством».

Мэттис предупредил, что до полного уничтожения группировки боевиков еще далеко.

Операция иракских сил безопасности по освобождению города началась в воскресенье.

Талль-Афар стал новой целью в поддерживаемой США кампании по уничтожению боевиков «Исламского государства», заявил премьер-министр Хадер аль-Абади.

Талль-Афар, который долгое время был опорой радикальных суннитских повстанцев, пережил несколько циклов межконфессионального насилия между суннитами и шиитами.

«Дни ИГИЛ, безусловно, сочтены, но с ними еще не покончено, и в ближайшее время этого не произойдет», – заявил Мэттис в беседе с журналистами в Аммане.

Мэттис сказал, что после освобождения Талль-Афара, расположенного в 80 километрах от Мосула, иракские войска двинутся в сторону западной долины реки Евфрат.

Он добавил, что иракские силы безопасности способны проводить одновременные операции.