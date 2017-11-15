Конгресс одобрил Закон о национальной обороне на новый финансовый год

Конгресс США принял Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2018 финансовый год. Напомним, что этот закон, определяющий финансирование всех вооруженных сил страны, принимается ежегодно.

Ряд положений законопроекта касается мер по сдерживанию агрессии со стороны России.

В документе предусматривается продление срока действия ограничений на военное сотрудничество с Россией, а также ограничение меры против действий, направленных на признание суверенитета РФ над Крымом.

Предполагается продление и развитие инициатив по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, поддержка Европейской инициативы сдерживания, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии в целях повышения их потенциала по сдерживанию агрессии со стороны России.

Документ также предусматривает составление ежегодных докладов о действиях России в сфере безопасности, распространения дезинформации и пропаганды. Кроме того, Конгресс отмечает важную роль учрежденного при НАТО центра сбора и обобщения разведывательной информации на фоне усиления угроз со стороны РФ.