Интрига вокруг фильма «Матильда» достигает апогея

Одним из главных событий культурной и политической жизни России продолжает оставаться ситуация с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о любовной связи наследника российского трона Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской.

Скандал начался после требования депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской запретить демонстрацию фильма, поскольку он «оскорбляет чувства верующих». В подтверждение своих слов Поклонская утверждает, что у нее есть сотни тысяч писем россиян с требованием не допустить выхода «Матильды» в прокат.

Через какое-то время к этой кампании присоединились активисты ряда религиозных организаций, а в последние недели начались атаки на кинотеатры. Вследствие чего крупнейшие сети кинотеатров сообщили об отказе от демонстрации нового фильма Алексея Учителя.

Депутат Государственной Думы, кинорежиссер Станислав Говорухин в этой связи заявил: «Из хороших побуждений Поклонская разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».

Заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, сказала: «Если голос угроз звучит из Госдумы, то это очень опасно. Мы все осуждаем нашу коллегу Поклонскую». А депутаты ГД Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили запрос руководителю ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить противников фильма на экстремизм и терроризм. Авторы обращения отмечают, что организации «Христианское государство — Святая Русь» и «Сорок сороков» и «Царебожники» открыто угрожали деятелям культуры и гражданам России.

«Свидетельства этому — поджог в августе в Санкт-Петербурге здания студии документального кино “Лендок”, где располагается творческая мастерская режиссера А. Учителя, поджог в Екатеринбурге в сентябре кинотеатра “Космос”, куда был направлен начиненный баллонами с газом автомобиль, угрозы убийством московскому журналисту Винокуровой в публикациях которой выражена критика депутата Поклонской», - говорится в запросе Пушкиной и Родниной.

Не остался в стороне и министр культуры РФ Владимир Мединский, заявивший, что происходящее вокруг фильма заставляет его» высказаться со всей определенностью». А именно: «как консерватор хочу сказать: самозванные “активисты” дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти».

Упомянув о том, что Министельство культуры выдает прокатные удостоверения на демонстрацию фильмов «строго по законной процедуре»,

Мединский отмечает: «Идя на поводу у отрицающих закон “активистов”, мы создаём опасный прецедент потакания безответственному кликушеству».

Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает Поклонскую виновной в разжигании скандала: «Я бы не стал говорить о чьей-то ответственности».

Сама же Наталья Поклонская высказалась на своей странице «ВКонтакте» следующим образом: «Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда"… отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем "виновата" — Поклонская».

Представитель упомянутой в депутатском запросе организации «Сорок Сороков» Андрей Кормухин поспешил откреститься от поджогов автомобилей и атак на кинотеатры: «Мы неоднократно осуждали экстремистские акции, которые были совершены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, мы также предлагали предоставить телохранителя режиссеру Алексею Учителю. Понятно напряжение, которое сейчас возникло в обществе в связи с фильмом “Матильда”, но хочу отметить, что сейчас настало время диалога, а не конфронтации».

В свою очередь глава организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин в интервью «Открытой России» заявил, что не считает поджоги кинотеатров в знак протеста против готовящейсядемонстрации фильма «Матильда» «радикальным поступком»: «Для меня нет крайне радикальных методов… Когда пророк Илья посадил на кол 500 человек, для вас это радикально? Неважно. Александр Невский, Дмитрий Донской - у всех у них были свои методы. Мы не должны давать оценку того, радикальны действия или нет», - убежден Калинин.

Как Матильда Кшесинкая стала главной героиней крестного хода

Что же касается «царебожников», то о них стали много говорить и писать именно в связи с готовящимся показом «Матильды» и акциями протеста православных активистов. Между тем, эта неформальная организация внутри РПЦ возникла еще в 90-е годы и успела провести множество молитвенных стояний, крестных ходов и других публичных акций.

Об этом в своем комментарии для «Голоса Америки» напомнил главный редактор электронного издания «Портал-credo.ru» Александр Солдатов.

В числе этих акций - ежегодные "Царские дни" в Екатеринбурге 17 июля, куда стекаются тысячи паломников со всей России и из-за рубежа, шествия в Сергиевом Посаде на дни памяти преподобного Сергия 18 июля и 8 октября каждого года, чины всенародного покаяния у памятника царю Николаю II в подмосковном селе Тайнинское, массовые пикеты и манифестации в защиту Боголюбовского монастыря под Владимиром.

Наконец, как отмечает Солдатов: «Заметную роль “царебожники” сыграли в событиях на Донбассе в 2014 году, они составляют и костяк Всеукраинских крестных ходов УПЦ МП, в последние годы приуроченных ко дню Крещения Руси 28 июля».

12 сентября крестный ход прошел в Санкт-Петербурге. Официально он был проведен в память о перенесении в город на Неве мощей «святого благоверного князя Александра Невского». Организаторы подчеркивают, что этот памятный крестный ход был учрежден еще в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной, и проходил каждый год вплоть до 1921 года, пока не был отменен большевиками. Традиция была возобновлена в 2013 году, но первые четыре крестных хода проходили относительно незаметно. На этот раз одной из главных тем прохождения православной общественности по Невскому проспекту стала «защита чести» Николая II. Недаром демонстранты несли лозунги: «“Матильда” – пощечина русскому народу», «Честь государя – честь народа» и другие подобные.

Трудный выбор патриархии

В этой связи Александр Солдатов отмечает: «Неожиданно на руку “царебожникам” тут сыграл “административный ресурс”, который местная епархия РПЦ МП хотела использовать в своих интересах - в частности, для дальнейшей борьбы за Исаакиевский собор и другие ценные объекты недвижимости в центре города. Продемонстрировать “мощь Церкви” были призваны разные бюджетники и студенты, согнанные на крестный ход своим начальством и покинувшие его при первой же возможности. Они, собственно, и составили гигантскую массовку, на фоне которой сравнительно небольшая группа “царебожников” и активистов движения “Сорок сороков” (всего человек 200-300) развернула свои плакаты против “Матильды”».

Комментатор отмечает, что рядовые участники крестного хода этими плакатами не интересовалась и даже вряд ли понимала, к чему они имеют отношения. Но, учитывая громкий «информационный шум» вокруг еще не вышедшего в прокат фильма, «антиматильдовские» лозунги стали едва ли не самым ярким и заметным элементом этого крестного хода.

В результате, как отмечает Александра Солдатов: «Получилось, что все это 100-тысячное (по официальным данным, на самом деле в шествии участвовало около 20 000 человек) шествие превратилось в информационном поле в “демонстрацию против Матильды”.

Организовавшая шествие епархия этим крайне недовольна, потому что ее трудами и ресурсами воспользовалась чужая и опасная для нее группа. Но патриархия сейчас вообще оказалась в серьезной зоне риска, потому что градус протестной активности столь высок, а “Матильда” - столь очевидный консолидирующий фактор этого протеста, что любое устраиваемое ею мероприятие будет превращаться в “протест против "Матильды”».

Учитывая это, главред издания «Портал-credo.ru» высказывает предположение, что патриархии придется либо вообще отказаться на время от любых массовых мероприятий, либо, наоборот, солидаризоваться с движением против фильма Алексея Учителя, включая самые крайние проявления этого протеста.

«Сейчас победу торжествуют невежды и мракобесы»

Кстати, «Матильда» - не первый российский «байопик» про Николая II, который подвергается нападкам. Еще в 1974 году Элем Климов снял фильм «Агония», который был положен «на полку», и вышла в советский прокат лишь весной 1985 года, став символом «гласности» и «нового мышления» эпохи правления Михаила Горбачева.

О запрете в СССР «Агонии» в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» вспомнил кинорежиссер Юрий Мамин.

«Я помню, с какой формулировкой власти запрещали этот фильм. Там говорилось примерно так: “Если в России была такая ничтожная и беспомощная власть, как показано у Климова, то к чему говорить о долгой подготовке восстания героическими большевиками? Получается, что царь и его министры сами выпустили власть из своих рук”. И это высказывание соответствует истине, на мой взгляд», - рассказывает Юрий Мамин.

Невысокого мнения кинорежиссер и о советских властях, и о нынешних российских. «Это – как правило, не очень умные люди, и вдобавок – приспособленцы. Они для вида соглашаются с тем, что говорит начальство, но зачастую имеют другую точку зрения на происходящее. То есть – думают одно, говорят другое, а делают третье», - подмечает Мамин.

Сказав, что он не готов обсуждать достоинства или недостатки фильма, которого не видел, режиссер так описывает общественную атмосферу вокруг костюмированной исторической мелодрамы: «Люди, которые раньше боялись или стеснялись высказать свою точку зрения, сейчас не боятся и не стесняются продемонстрировать свое невежество. И сейчас победу торжествуют невежды и мракобесы. Причем, во всех сферах жизни, но прежде всего – в религии.

Получается, что в стране, которая с XIX века несла миру культуру, и была интересна своей литературой, музыкой, живописью и философской мыслью, сейчас эти духовные сокровища абсолютно не востребованы, что для страны – полная трагедия, поскольку кроме этого похвастать нечем. А если и этого ничего нет, тогда остается только гордиться выдуманной историей, или несуществующим будущим», - заключает режиссер-комедиограф Юрий Мамин.