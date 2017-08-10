«Матильду» разрешили показать по всей России

МОСКВА — Министерство культуры России выдало фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда» прокатное удостоверение для показа на всей территории страны. Об этом в четверг на брифинге в Москве сообщил директор департамента кинематографии российского Минкульта Вячеслав Тельнов: «Мы выдали прокатное удостоверение на всю территорию России, на каждой территории работают прокатные кинокомпании, которые осуществляют показ в регионах».

омментарий Тельнова был неожиданным для тех, кто следил за последними событиями вокруг еще не вышедшего исторической мелодрамы о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской – чиновник дал понять, что его ведомство никак картину ограничивать не намерено: «Министерство культуры воздерживается от религиозных и идеологических оценок. Предлагаем дождаться премьеры – пусть картину оценит зритель».

При этом, комментируя недавние заявления властей Чечни и Дагестана о том, что на территориях этих республик показ «Матильды» нежелателен, Вячеслав Тельнов выразился компромиссно: «Органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма».

Фильм «Матильда», снятый известным российским режиссером Алексеем Учителем, стал с конца 2016 года объектом критики российских монархических организаций, а позже по их запросу — депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Монархисты проводили молебны о запрете фильма, собирали подписи под петициями, требовавшими не показывать картину и наказать ее создателя, а некоторые из них угрожали кинотеатрам насилием в случае организации просмотра фильма.

Наталья Поклонская известна своей, как отмечают многие ее критики, гипертрофированной симпатией к образу Николая II: она появлялась на марше, посвященном памяти воевавших во Второй мировой войне, с иконой, на которой был изображен убитый большевиками царь, а также объявляла, что бюст царя в Крыму «замироточил».

После известия о выдаче прокатного удостоверения «Матильде» Поклонская заявила журналистам, что это было сделано Минкультом России с нарушениями: «Может, министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи... Обсуждения при общественном совете при министерстве культуры перед принятием данного решения не было – это нарушение регламента».

Депутат выразила желание и дальше бороться за то, чтобы фильм Алексея Учителя посмотрели как можно меньше зрителей. «Каждый человек, уважающий и понимающий, что такое достоинство, честь, что такое гордиться своей историей, великой многовековой красивой удивительной, что такое вера, что такое святыня – они не будут смотреть такую гадость» – заявила Поклонская агентству «Интерфакс».

Три республики российского Северного Кавказа, по последним данным, откажутся от показа «Матильды»: это Чечня, Ингушетия и Дагестан. В Чечне и Дагестане фильм был раскритикован на уровне руководства республик, а в Ингушетии, как сообщает «Интерфакс», картину отказалась демонстрировать единственная прокатная компания этого субъекта федерации.

Эти консервативные силы, объединившись в странный альянс из Поклонской, Кадырова, православных байкеров, все вместе ополчились на этот фильм, который при других обстоятельствах, безусловно, они могли бы даже и не заметить

Лидер Чечни Рамзан Кадыров уже после решения министерства культуры России о выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя написал на своей странице в Instagram: «Никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя».

Странный альянс консервативных сил против «Матильды»

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью «Голосу Америки» настаивает на том, что против фильма «Матильда» нет никакого специального заговора – он просто подвернулся под руку: «Ситуация проще, чем многим кажется, никакие конспирологические сценарии здесь не соответствуют действительности. Это просто ситуация «снежного кома», когда выбрана мишень в соответствии с основным трендом, существующим сейчас в российском обществе, консервативным трендом, трендом на защиту неких абстрактных ценностей, на которые якобы ведется атака, по сигналу, который дала госпожа Поклонская. Людям кажется, что ситуация «Пастернака не читал, но осуждаю» какая-то анекдотическая, уже все в прошлом, но есть очень многие, кому это нравится, которые кичатся тем, что они способны кого-то осудить, что-то запретить, не читая, не испытывая даже потребности ознакомиться с предметом осуждения».

Учитель не является политиком, а тем более оппозиционным политиком. И фильм его, о чем он не устает повторять, не является оппозиционным высказыванием

«Эти консервативные силы, объединившись в странный альянс из Поклонской, Кадырова, православных байкеров, все вместе ополчились на этот фильм, который при других обстоятельствах, безусловно, они могли бы даже и не заметить. Просто не заметить, что такой фильм снят, и что он существует. Конечно, правы все те, кто много раз говорили о том, что были и гораздо более крамольные, с точки зрения истории царской семьи, фильмы. И никто никогда не выступал против» – допускает эксперт.

По поводу реакции лидеров республик российского Кавказа на «Матильду», в частности, президента Чечни Рамзана Кадырова, после комментариев которого фильм в этой республике покажут вряд ли, Антон Долин говорит, что это – типичное поведение вождей, которые понимают, что их мнение является приказом для подчиненных: «Если следить за Инстаграм-записями того же Кадырова, то мы видим, что там давным-давно уже путаница, где частное лицо со своими мнениями, а где мнение должностного лица. Кадыров явно здесь разницы никакой не видит. Он много лет, на самом деле, ее отрицает, эту разницу. И мы видим еще одну ситуацию, когда начальник сказал что-то оценочное, ни на чем не основанное, а поскольку он начальник, это сразу воспринимается, как кем-то принятый закон».

Власти считают, что культура должна поддерживать основные тренды, задаваемые властью же. Картину для преследования можно найти любую – вспомните, какие ужасные вещи происходили с «Левиафаном» Звягинцева

Главный редактор журнала «Искусство кино» отмечает, что Алексей Учитель не подвергается преследованиям за оппозиционность: «Учитель не является политиком, а тем более оппозиционным политиком. И фильм его, о чем он не устает повторять, не является оппозиционным высказыванием. Это не какая-то «либеральная пропаганда», которая собирается разрушить светлый образ царя Николая. Даже близко этого нет. Он просто режиссер, который рассказывает, как я понимаю, красивую романтическую историю –историю любви».

Лия Ахеджакова: представители власти показывают, что искусству можно дать по рукам

Популярная актриса российского театра и кино, народная артистка России Лия Ахеджакова в интервью «Голосу Америки» возмутилась тем, что Наталья Поклонская фактически возглавила кампанию по цензурному запрету фильма: «От того, что Поклонская была прокурором, у меня мороз по коже – это на какие же преследования она была способна в этом статусе? Монархистом можно быть сколько угодно, но тут уже возникают реальные сомнения в ее психическом здоровье – особенно после ее заявлений о мироточении бюста царя. Сейчас Поклонская буквально осуществляет бандитское нападение на культуру».

При этом актриса считает, что российские власти, не осуждая открыто действия Поклонской, посылают творческому сообществу России сигнал: «Ее поведение власти на самом деле выгодно, потому что через нее дают понять, что могут дать по рукам буквально всем –любой картине, любому спектаклю, любому режиссеру, посмотрите хотя бы на то, что они сейчас делают с режиссером Кириллом Серебренниковым, у которого паспорт отняли. Он – талантище, ему международные призы дают один за другим, а власть его преследует и показательно издевается».

«Власти считают, что культура должна поддерживать основные тренды, задаваемые властью же. Картину для преследования можно найти любую – вспомните, какие ужасные вещи происходили с «Левиафаном» Звягинцева. На любую картину можно начать охоту, а Чечня и Дагестан такую охоту только поддержат. Алексей Учитель - не маленький человек в нашем кинематографе, а ведь он еще и педагог, и у него много больших картин, но вот они показывают, что и ему можно дать по рукам» - говорит Лия Ахеджакова.