Гарантия сохранения рабочего места во время декретного отпуска – как это право женщин соблюдается в США и в Украине

В США женщины уже несколько десятилетий ведут борьбу за оплачиваемый декретный отпуск. Здесь рождение ребенка сильно бьет по семейному бюджету. Согласно федеральному закону США, работодатели обязаны предоставлять матери двенадцать недель неоплачиваемого декретного отпуска. Компании, где штат менее 50 сотрудников, исключены и из этого закона: для них это финансово обременительно. Несмотря на это, американки подчеркивают, что есть у них и победы в этой сфере, например, гарантия сохранения рабочего места в момент нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Это право американок защищено федеральным законом. Соблюдается ли это право женщин в странах, где декретный отпуск может длиться до трех лет? Как оказалось – не всегда.

«Не предупредили, не сообщили, а должность сократили» – именно так можно описать ситуацию, в которой оказалась Оксана Коссе, бывший пресс-секретарь предприятия «Полиграфкомбинат "Украина"», когда ее лишили работы в то время декретного отпуска по уходу за ребенком. Когда Оксана, по финансовым причинам, решила прервать законный отпуск, ей сказали, что она не уволена, но ее должность сократили. «Мое образование – журналист, - рассказывает Оксана. - Я могу выполнять работу по специальности, но они мне предлагают работу монтажника, слесаря, наборщика... Когда мне предлагали эти специальности, для кого-то, это может, смешно, но для меня это звучало как издевательство».

Согласно трудовому кодексу Украины, увольнение или сокращение должности женщины, которая находится в отпуске по беременности и родам, а потом и по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, нарушает ряд законов. Только в случаях полной ликвидации предприятия допускается увольнение – однако, с трудоустройством.

В случае Оксаны речь идет о нарушении части третьей статьи 184 Кодекса Законов о труде и части третьей статьи 18 Закона Украины «Об отпусках». Согласно закону, за работником сохраняется место работы, при этом, запрещено сокращать должности не только матери, но также и отца ребенка, дедушки, бабушки и других родственников, которые находятся в декретном отпуске вместо матери.

Гарантия сохранения рабочего места – главный фактор для экономической стабильности семьи. Так говорят американские правозащитницы, которые ведут борьбу за оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Эрин Лейтон, директор организации Moms Rising, рассказывает: «В США женщины добились того, чтобы их права защищены. Как показывает практика, работодатели четко соблюдают закон от 1993 года: он требует сохранять рабочее место за женщиной или мужчиной, которые находятся в медицинском отпуске. Это критически важно для стабильности семей среднего класса».

Гейлинн Барроус, директор The Feminist Majority Foundation, продолжает: «Говоря о декретном отпуске, мы призываем работодателей смотреть на это право, как на поддержку семей, которые, в свою очередь, являются опорой экономики любой страны. Важно, чтобы и женщины, и мужчины, и близкие родственники не думали о рождении ребенка, как о риске потерять работу, остаться без дохода, лишиться карьеры. Забота о новорожденном – это ответственный период для семьи».

Оксана называет возвращение на работу «необходимостью». В свою очередь, директор предприятия Юрий Онищенко говорит, что должность пресс-секретаря «Полиграфкомбинату» больше не нужна. «У нас предприятие, которое производит определенную продукцию, – говорит он. – Это не газета, не политическая партия, или Верховный совет, где необходимо держать пресс-секретаря. У нас есть хорошие рабочие специальности. Пожалуйста, мы готовы брать на любые рабочие специальности по профилю работы нашего предприятия».

Сегодня в Украине, в связи с проведением реформ, наблюдается также изменение политики трудоустройства. Эксперт по кадровой службе назвала государственные организации «законопослушными» в вопросах трудового законодательства.

Татьяна Пашкина, эксперт по кадровой службе Rabota.ua, объясняет: «Просто так на улицу выбросить очень сложно. Какие-то вещи, нарушающие отдельные статьи законодательства, будут моментально на виду. Наше трудовое законодательство защищает работника, но судебная система достаточно долгая и дорогая. Поэтому, если человек уволился, очень мало людей ищут правду в судах».

Руководитель Полиграфкомбината «Украина» вероятность встречи с Коссе в суде не исключил. «Если я поступил неправильно, пожалуйста, все такие спорные проблемы у нас решает суд», – говорит он.

В свою очередь юрист Оксаны Коссе напоминает, что права женщины защищены законом. Он надеется добиться восстановления Коссе на работе с выплатой задолженности за вынужденный прогул.