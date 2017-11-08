Дональд Трамп и медиа – откуда конфликт?

Почти 130 раз за год – это буквально каждые два дня – президент США Дональд Трамп публиковал в Twitter сообщения со своим коронным словосочетанием «фейковые новости». Обида на журналистов крепла едва ли не с каждым новым расследованием. Дональд Трамп обвинял прессу в предвзятости, медиа отвечали еще более резкими заголовками.

Нелегкие отношения с прессой стали поводом для шутки даже на встрече с детьми журналистов, аккредитованных в Белом доме. Глава государства, по традиции собравший малышей на праздник Хеллоуин, заметил: «Я поверить не могу, что у журналистов могли получиться такие прекрасные дети!»

Правду журналисты и Трамп перетягивали, как канат, буквально с первого дня президента на посту. Сразу после инаугурации глава Белого дома обвинил прессу во лжи – мол, неправильно сообщили, сколько людей собрались на площади перед Капитолием. Впоследствии оказалось, что просчитались именно в администрации президента. Впрочем, в первые дни Трампа на посту опростоволосились и журналисты.

Грета Ван Састерен, многолетняя ведущая крупнейших американских телеканалов, рассказывает: «В день, когда Трамп впервый зашел в Овальный кабинет, один из репортеров его пула отправил сообщение, которое разлетелось по всем СМИ, о том, что Трамп убрал из Овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга. Это оказалось неправдой. И это была ужасная ошибка».

Грета Ван Састерен освещала деятельность четырех президентов. По ее словам, главы государства часто недолюбливают прессу. Впрочем, если предшественники Дональда Трампа этот факт умело скрывали, то нынешний глава Белого дома для сотрудников медиа не выбирает выражений.

«Я против только лживых СМИ. Лживых! Я против людей, которые продумывают истории и источники. Они не имеют права говорить об источниках, если не называют имя!» - заявляет он.

Нелюбовь прессы и Дональда Трампа началась задолго до его прихода в Белый дом. Еще во время избирательной кампании многие издания, например, Washington Post и New York Times, открыто поддержали его оппонента, Хиллари Клинтон. Шумные митинги нетипичного кандидата, конечно, транслировали, но зачастую сопровождали их едкими комментариями.

Оказавшись в Белом доме, Трамп ответил молниеносно. Журналистов он назвал врагами американского народа. Ведущей утреннего шоу на канале MSNBC Мике Бжезински президент припомнил пластическую операцию, сообщив сорока двум миллионам подписчиков, как она «истекала кровью». После очередных разоблачений канала CNN Трамп и вовсе перешел от слов к действиям, пусть даже виртуальным: на 28-секундном видео, размещенном в Twitter, Трамп бьет человека с логотипом CNN вместо головы.

Дэниэл Маранс, журналист издания Huffington Post говорит: «Президент уверен, что все медиа предвзяты к нему, и он к этому очень чувствительно относится. Когда самый влиятельный человек в мире говорит, что этим людям нельзя верить, что все, о чем они пишут, – ложь, это затрудняет любую дискуссию».

В войне без правил первыми жертвами пали сотрудники департамента коммуникаций Белого дома. Его второй с начала года директор, Энтони Скарамуччи, продержался на посту всего десять дней и был уволен после того, как в нецензурных выражениях рассказал журналисту о порядках в Белом Доме. Первый пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер ушел в отставку в конце июля. За полгода он успел дискредитировать себя в глазах СМИ и даже стать героем юмористической программы. Сменившая его Сара Сандерс, впрочем, любимицей прессы тоже не стала.

Грета Ван Састерен говорит: «Президент Картер – кстати, демократ – как-то сказал, что пресса ни к кому не относилась так плохо, как к Трампу, за все последние годы. Это очень значимые слова. С другой стороны, Трамп часто сам себе вредит, когда говорит возмутительные вещи».

Одним из таких заявлений, возмутивших журналистов, был призыв внести изменения в закон о клевете. Дональд Трамп не раз высказывался за то, чтобы усилить юридическую ответственность СМИ за публикации. Сотрудники медиа восприняли это как атаку на святую святых американкой конституции – Первую поправку, которая гарантирует свободу слова. Впрочем, дальше угроз глава Белого дома не пошел.