Ливия: в районе Бенгази найдено массовое захоронение

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 36 человек найдено вблизи Бенгази в Ливии.

Эти люди, по всей видимости, были казнены, но кто они – неясно. В одном сообщении говорится, что на некоторых трупах были деловые костюмы, в то время как на других – спортивная одежда.

Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что был «потрясен этим чудовищным преступлением», призвал провести расследование и повысить ответственность в случаях такого рода.

Обе соперничающие администрации Ливии – международно признанное правительство в Триполи и правительство во главе с Халифой Хафтаром на востоке страны – также осудили убийства и обещали провести расследование.

Бойцов Хафтара подозревают в ряде убийств, совершенных за последние три года.

Ливия находится в хаосе и переживает политические потрясения с 2011 года, когда многолетний лидер Муаммар Каддафи был свергнут и убит.

Правительство национального единства в Триполи, которое поддерживается ООН, пытается взять под контроль многочисленных ополченцев, сражающихся за территорию на местах.