Умерла первая женщина-математик, получившая премию Филдса

В Тегеране после тяжелой болезни скончалась математик Марьям Мирзахани, ставшая первой и единственной женщиной-лауреатом престижной премии Филдса.

Она получила эту международную награду в 2014 году. Оргкомитет премии особо отметил исследования Мирзахани в области «динамики и геометрии римановых поверхностей, и в теории пространств их модулей».

Марьям Мирзахани родилась в Иране, и в 2004 году получила степень доктора математических наук в Гарварде. Позднее она преподавала в Стэнфордском университете в США.