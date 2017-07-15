Умерла первая женщина-математик, получившая премию Филдса

Марьям Мирзахани преподавала в Стэнфордском университете в США
В Тегеране после тяжелой болезни скончалась математик Марьям Мирзахани, ставшая первой и единственной женщиной-лауреатом престижной премии Филдса.
Она получила эту международную награду в 2014 году. Оргкомитет премии особо отметил исследования Мирзахани в области «динамики и геометрии римановых поверхностей, и в теории пространств их модулей».
Марьям Мирзахани родилась в Иране, и в 2004 году получила степень доктора математических наук в Гарварде. Позднее она преподавала в Стэнфордском университете в США.
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