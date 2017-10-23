42-й марафон Морской пехоты прошел в Вашингтоне

В Вашингтоне прошел 42-й марафон Морской пехоты. В нем принимают участие прежде всего воины и ветераны, чтобы доказать – жизнь после ранений и войны существует. Второй год подряд марафон преодолела и украинская команда ветеранов АТО.

В Вашингтоне еще даже не рассвело, но любители бега уже собираются в центре столицы. Забег в 7.55 утра. Сержант Ленснот из благотворительной организации ветеранов говорит, что участие в марафоне – это для него и других ветеранов, прежде всего, «повод встать с дивана, жить полной жизнью» и возможность показать, что «после войны жизнь продолжается».

С такой целью сюда пришли многие. Этот марафон организовали, в первую очередь, для ветеранов. Здесь каждый преодолевает дистанцию, как может: бегом, пешком, на протезах, ручных велосипедах. Приходят с собаками, берут с собой детей.

Для участника марафона Эрика Фергиса это просто здоровый образ жизни, и он рад, что к нему можно привлечь детей. «Мы семьей принимаем участие в этом марафоне уже последние девять лет – бежим или 10 километров, или все 42», – рассказывает он.

Среди десятков тысяч участников – и украинские ветераны АТО. Артем Лукашук, ветеран АТО. «Десять километров для некоторых – это уже целый марафон, – говорит он. – Так что мы готовились, старались, чтоб представить Украину».

Еще один ветеран АТО Юрий Дмитренко смог начать бегать только где-то полгода назад, а три месяца назад он получил спортивный протез. Так что у него было совсем немного времени, чтобы полноценно готовиться к забегу.

Украинская команда принимает участие в марафоне уже во второй раз. В прошлом году четверо военных показали хорошие результаты, а в этом - команду пригласили большим составом. Шестеро бегут десять километров, трое - полноценный марафон, и один едет на ручном велосипеде. Привез команду Вадим Свириденко, который на протезах в прошлом году уже преодолел свою первую дистанцию.

Вадим Свириденко – уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации воинов АТО. Вот что он рассказал корреспонденту «Голоса Америки»: «Самое главное – закончить дистанцию. На этом и концентрирую все свои усилия. Вспоминаю, как тренировались, что говорили тренеры».



Забег в десять километров организаторы сделали практически экскурсионным: он проходит мимо вашингтонских памятников, а заканчивается недалеко от Арлингтонского кладбища, возле мемориала Морской пехоты. Юрий Дмитренко добежал сюда чуть больше, чем за час. «Кажется, это первые десять километров в моей жизни. До ранения я тоже столько не бегал», – говорит он.

За ним финишировал Александр. Он преодолел 42 километра на ручном велосипеде. Говорит, дома в Украине тренировался просто на тренажерах, ведь специального велосипеда не было.

Александр Чалангий, тоже ветеран АТО, рассказывает, что тренировался, но до конца не понимал, какая это нагрузка. Теперь он решил, что будет собирать деньги, чтобы купить такой велосипед и принимать участие в соревнованиях.

Марафонцы начали финишировать через два с лишним часа после старта. Первый среди мужчин – по происхождению кениец, среди женщин – американка. Марафон морской пехоты входит в девятку самых массовых забегов в мире, но его цель – это все-таки не пробежать, а показать силу духа.