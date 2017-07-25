Манафорт вызван повесткой на сенатские слушания по «российскому делу»

Юридический комитет Сената направил повестку бывшему менеджеру предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту, с тем, чтобы он дал показания на слушаниях, которые состоятся в среду в рамках продолжающегося расследования действий России во время президентской кампании 2016 года в США.

Об этом представитель комитета сообщил во вторник.

«Несмотря на наше желание пойти навстречу просьбе господина Манафорта о сотрудничестве без его появления на слушаниях в среду, мы не могли достичь соглашения о добровольном протоколируемом интервью (с ним) в Юридическом комитете», – говорится в заявлении председателя комитета Чака Грассли и высокопоставленного члена комитета Дайан Файнстайн.

«Вчера вечером господину Манафорту была направлена повестка, требующая, чтобы господин Манафорт принял участие в слушаниях, назначенных на среду», – отмечается далее в документе.

Юридический комитет Сената направил повестку бывшему менеджеру предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту, с тем, чтобы он дал показания на слушаниях, которые состоятся в среду в рамках продолжающегося расследования действий России во время президентской кампании 2016 года в США.

Об этом представитель комитета сообщил во вторник.

«Несмотря на наше желание пойти навстречу просьбе господина Манафорта о сотрудничестве без его появления на слушаниях в среду, мы не могли достичь соглашения о добровольном протоколируемом интервью (с ним) в Юридическом комитете», – говорится в заявлении председателя комитета Чака Грассли и высокопоставленного члена комитета Дайан Файнстайн.

«Вчера вечером господину Манафорту была направлена повестка, требующая, чтобы господин Манафорт принял участие в слушаниях, назначенных на среду», – отмечается далее в документе.