Сенатский комитет вызовет Пола Манафорта для дачи показаний

Председатель Юридического комитета Сената США Чак Грассли заявил в среду, что собирается вызвать Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа, для дачи показаний.

Грассли, сенатор-республиканец из штата Айова, заявил, что, если потребуется, Манафорту будет направлена повестка. В ходе дачи показаний ему могут задаваться любые вопросы, в том числе – о его участии во встрече 16 июня вместе с сыном президента Дональдом Трампом-младшим и российским адвокатом, говорится в статье Des Moines Register.

«Мы очень внимательно изучаем этот вопрос и уже пришли к соглашению – вызвать Манафорта для дачи показаний представителям комитета», – процитировала газета слова Грассли, который рассказал журналистам о своем сотрудничестве по этой проблеме с сенатором Дайан Файнстайн.